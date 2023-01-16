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12:36 (мск), источник: Звук

Жерар Пике высмеял песню Шакиры о расставании

Экс-бойфренд Шакиры Жерар Пике отреагировал на строчки из новой песни своей бывшей возлюбленной.

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Источник: AP 2022

В тексте завирусившегося трека сказано, что Жерар променял «Феррари» на «Твинго», а «Ролекс» — на «Касио». В ответ на это 35-летний футболист приехал на матч медиалиги на Renault Twingo и предложил Casio сотрудничество.

Шакира выпустила песню совместно с Bizarrap, в которой она передает «пламенный привет» Пике. Трек набрал более 63 миллионов просмотров на YouTube за 24 часа, став самой просматриваемой новой латинской композицией в истории платформы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жерар не стал медлить с ответом на провокацию. Во время своей последней онлайн-конференции он рассказал, что попросил Casio стать спонсором Испанской королевской лиги, передает NME. Спортсмен продемонстрировал публике свои наручные часы и раздал такие же своим товарищам. По всей видимости, ему не совестно за то, что он больше не носит «Ролекс», который так полюбился Шакире.

На вопрос о причинах сделки с Casio Пике не ответил. А вот бывший аргентинский нападающий Серхио Агуэро без обиняков заявил, что это произошло из-за песни Шакиры.

Ранее Жерар также был замечен за рулем «Рено» в штаб-квартире испанской медиалиги. Да, он больше не ездит на «Феррари», и ему не стыдно.

Источник: AFP 2022

Шакира и Пике расстались в прошлом году после более чем десятилетней совместной жизни. Футболист уже вступил в новые отношения, однако это не мешает ему вовсю троллить бывшую. По крайней мере, изо всех сил пытаться это делать.

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