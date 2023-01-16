Жерар Пике высмеял песню Шакиры о расставании

В тексте завирусившегося трека сказано, что Жерар променял «Феррари» на «Твинго», а «Ролекс» — на «Касио». В ответ на это 35-летний футболист приехал на матч медиалиги на Renault Twingo и предложил Casio сотрудничество.

Шакира выпустила песню совместно с Bizarrap, в которой она передает «пламенный привет» Пике. Трек набрал более 63 миллионов просмотров на YouTube за 24 часа, став самой просматриваемой новой латинской композицией в истории платформы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CocEMWdc7Ck" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жерар не стал медлить с ответом на провокацию. Во время своей последней онлайн-конференции он рассказал, что попросил Casio стать спонсором Испанской королевской лиги, передает NME. Спортсмен продемонстрировал публике свои наручные часы и раздал такие же своим товарищам. По всей видимости, ему не совестно за то, что он больше не носит «Ролекс», который так полюбился Шакире.

На вопрос о причинах сделки с Casio Пике не ответил. А вот бывший аргентинский нападающий Серхио Агуэро без обиняков заявил, что это произошло из-за песни Шакиры.

Ранее Жерар также был замечен за рулем «Рено» в штаб-квартире испанской медиалиги. Да, он больше не ездит на «Феррари», и ему не стыдно.