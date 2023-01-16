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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
18:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Ла Лига подала иск против ФИФА из-за изменения регламента клубного ЧМ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Руководство испанской Ла Лиги подало иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за изменения регламента клубного чемпионата мира, сообщает As.

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Источник: AFP 2022

В декабре президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что клубный чемпионат мира 2025 года пройдет при участии 32 команд.

Руководство Ла Лиги недовольно нововведением из-за увеличения количества матчей. «ФИФА, кажется, забывается и думает только о небольшой группе клубов и игроков, хотя в профессиональном футболе есть множество лиг, тысячи клубов и игроков, которые не играют в этих международных соревнованиях. Эти решения, принятые в одностороннем порядке и без предварительного уведомления, необратимо наносят ущерб всей футбольной экосистеме», — сказано в заявлении организации.

Первый клубный чемпионат мира состоялся в 2000 году. Действующим обладателем трофея является английский «Челси». Наибольшее количество побед в турнире имеет мадридский «Реал» (4).

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