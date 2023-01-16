СМИ: Ла Лига подала иск против ФИФА из-за изменения регламента клубного ЧМ

В декабре президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что клубный чемпионат мира 2025 года пройдет при участии 32 команд.
Руководство Ла Лиги недовольно нововведением из-за увеличения количества матчей. «ФИФА, кажется, забывается и думает только о небольшой группе клубов и игроков, хотя в профессиональном футболе есть множество лиг, тысячи клубов и игроков, которые не играют в этих международных соревнованиях. Эти решения, принятые в одностороннем порядке и без предварительного уведомления, необратимо наносят ущерб всей футбольной экосистеме», — сказано в заявлении организации.
Первый клубный чемпионат мира состоялся в 2000 году. Действующим обладателем трофея является английский «Челси». Наибольшее количество побед в турнире имеет мадридский «Реал» (4).
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