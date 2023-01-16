СМИ: Ла Лига подала иск против ФИФА из-за изменения регламента клубного ЧМ

Руководство Ла Лиги недовольно нововведением из-за увеличения количества матчей. «ФИФА, кажется, забывается и думает только о небольшой группе клубов и игроков, хотя в профессиональном футболе есть множество лиг, тысячи клубов и игроков, которые не играют в этих международных соревнованиях. Эти решения, принятые в одностороннем порядке и без предварительного уведомления, необратимо наносят ущерб всей футбольной экосистеме», — сказано в заявлении организации.