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18:56 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Нас там больше не рады видеть». ПСЖ грозит уехать с домашней арены из-за конфликта с властями Парижа

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и парижская мэрия с прошлого года конфликтуют из-за прав на «Парк де Пренс» — домашнюю арену клуба. По договору, заключенному в 2013 г., город передал стадион в аренду ПСЖ до 2043 г. Катарские владельцы клуба хотели бы получить арену в собственность, но не готовы платить больше 40 млн евро. На выходных ситуация обострилась из-за отказа городских властей уступать права на арену.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: www.psg.fr

Все началось с колонки мэра Парижа Анн Идальго, опубликованной в субботу в издании Le Parisien. Идальго заявила, что арена не продается и не будет продана ПСЖ. «Позиция твердая и окончательная. Стадион — исключительное наследие жителей Парижа», — написала она.

В ответ неназванный представитель ПСЖ в интервью агентству Reuters постарался склонить болельщиков на свою сторону: «Прискорбно, что мэр внезапно отменяет переговоры о продаже, которые мы вели в течение длительного времени. Теперь мы, к сожалению, вынуждены заниматься поиском альтернатив. И сам клуб, и наши болельщики надеялись на совсем другое развитие событий», — сказал спикер.

По его словам, ПСЖ фактически вытесняют с «Парк де Пренс». Представитель клуба также пригрозил, что в таком случае налоговое бремя по содержанию арены фактически ляжет на горожан.

Как утверждает издание Le Monde, ПСЖ заинтересован в игре на стадионе, который вмещал бы от 60 000 до 90 000 зрителей. «Парк Де Пренс» рассчитан на прием 47 000 болельщиков. Парижский клуб хотел бы вложить 500 млн евро в реконструкцию стадиона при условии, что станет его владельцем. Но договориться о сделке с мэрией Парижа никак не получается.

В 2013 г. ПСЖ достиг соглашения с городским советом Парижа о продлении срока аренды до 2043 г. После этого в течение трех лет клуб проводил работы по модернизации стадиона к чемпионату Европы 2016 г. В обновление арены ПСЖ вложил 75 млн евро. В ноябре прошлого года президент клуба Насер Аль-Хелайфи заявил испанской газете Marca, что ПСЖ «больше не рады видеть» на «Парк де Пренс». «Они заставляют нас уйти», — сказал он.

Клуб уже делал предложение о покупке стадиона. По словам Эммануэля Грегуара, заместителя мэра французской столицы, оно составило всего 40 млн евро. «Это дешевле, чем трансфер Паредеса», — пошутил Грегуар, имея в виду переход аргентинского полузащитника из «Зенита» в январе 2019 г., обошедшийся ПСЖ в 47 млн евро.

В ноябрьском интервью Bloomberg Аль-Хелайфи заявил, что клуб заслуживает лучшего стадиона, а власти Парижа «подталкивают» их к переезду. Сообщалось, что новой домашней ареной команды может стать «Стад де Франс», располагающийся в Сен-Дени, пригороде Парижа. На этом стадионе вместимостью 80 000 зрителей проводит домашние матчи сборная Франции. «Стад де Франс» принадлежит консорциуму, связанному с правительством страны.

ПСЖ играет на «Парк де Пренс» с 1974 г. С 2011 г. клубом владеет фонд Qatar Sports Investments. За это время парижане выиграли восемь чемпионатов, шесть Кубков, девять Суперкубков Франции и шесть Кубков французской лиги. Непокоренной остается только Лига чемпионов. Высшее достижение парижан в этом турнире — выход в финал в 2020 г. Тогда в решающей игре ПСЖ уступил «Баварии» (0:1).

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 «Нам там больше не рады». ПСЖ грозит уехать с домашней арены из-за конфликта с властями Парижа
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