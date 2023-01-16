Украинский «Шахтер» объявил о подписании контракта с Ракицким

В начале марта Ракицкий расторг контракт с «Зенитом» в связи с тяжелой семейной ситуацией. В составе «сине-бело-голубых» игрок принял участие в 108 встречах, отметился семью голами и стал трехкратным чемпионом России.

Сообщается, что 33-летний воспитанник «горняков» подписал соглашение с клубом до конца сезона на правах свободного агента.