Украинский «Шахтер» объявил о подписании контракта с Ракицким

В начале марта Ракицкий расторг контракт с «Зенитом» в связи с тяжелой семейной ситуацией. В составе «сине-бело-голубых» игрок принял участие в 108 встречах, отметился семью голами и стал трехкратным чемпионом России.
Сообщается, что 33-летний воспитанник «горняков» подписал соглашение с клубом до конца сезона на правах свободного агента.
За первую команду «оранжево-черных» Ракицкий выступал с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев. Первую часть сезона-2022/23 защитник провел в турецком клубе «Адана Демирспор».