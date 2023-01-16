Американцы продают два топ-клуба АПЛ. На «Ливерпуль» уже нашёлся покупатель!

«Ливерпуль» проводит худший сезон в эпоху Юргена Клоппа. Команда в серьёзном игровом кризисе и занимает только девятое место в турнирной таблице АПЛ. Растёт недовольство положением дел среди болельщиков. Одной из главных причин неудач называют жадность владельцев — Fenway Sports Group.

Фанаты жалуются, что американская компания не инвестирует в «Ливерпуль» столько средств, сколько необходимо для серьёзной борьбы за трофеи. На фоне расходов «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» эти разговоры выглядят оправданными. С сезона-2011/2012 «Ливерпуль» потратил на игроков € 1,18 млрд, а три клуба выше — € 1,86 млрд, € 1,8 млрд и € 1,73 млрд соответственно.

Осенью 2022 года мировые СМИ сообщили о желании FSG продать клуб. По информации The Mirror, компания хочет выручить более € 4 млрд за свой актив. При этом владелец Джон Генри приобретал «Ливерпуль» в 2010 году всего за € 330 млн. На решение продать клуб также повлиял крах Европейской Суперлиги, одним из идеологов которой считался как раз Генри. На американцев произвела впечатление и серьёзная сумма, за которую был продан «Челси» (€ 4,8 млрд). Немногим ранее стало известно и о намерении американской семьи Глейзеров продать «Манчестер Юнайтед». На рынок вышли сразу два английских топ-клуба, и на оба существует спрос.

По сведениям The Telegraph, FSG может получить предложения по «Ливерпулю» уже в следующем месяце. Авторитетное СМИ The Anfield Talk, специализирующееся на новостях о красных, со ссылкой на катарского журналиста Мохаммеда Саид Алькааби утверждает, что серьёзный интерес к клубу проявляют в Катаре. На данный момент сделка не заключена, но вероятность её совершения расценивается как высокая. Ранее интерес к английским командам — в частности к «Тоттенхэму» — проявляла компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая «ПСЖ». Речь шла о 25% акций «шпор». Однако вложения могут быть ограничены миноритарными инвестициями, потому что УЕФА по-прежнему выступает против выступлений в еврокубках нескольких команд с общим владельцем. Если «Ливерпуль» приобретут катарцы, и в частности QSI, то вряд ли клубом будут управлять люди, имеющие отношение к «ПСЖ».

Косвенно покупку красных и крупные инвестиции в команду подтверждает инсайд известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Он сообщил, что летом 2023 года «Ливерпуль» потратит около € 250 млн на покупку новых игроков.

Новые владельцы «Ливерпуля» получат отличную базу для работы: FSG в 2010 году взяли клуб со средним составом и тренером Роем Ходжсоном, требовавшим реконструкции «Энфилдом» и старой тренировочной базой. К 2023 году у команды наконец-то появился долгожданный чемпионский титул, прибавились Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и несколько английских трофеев. Плюс к этому у «Ливерпуля» — один из самых дорогих составов в мире, возглавляемый Юргеном Клоппом, отремонтированный домашний стадион и новая тренировочная база в Киркби. Первоочередной задачей нового руководства станет грамотное усиление состава для возвращения «Ливерпуля» на привычные рельсы. В случае приобретения команды катарцами будет интересно понаблюдать и за борьбой «арабских денег» в АПЛ: «Ман Сити» уже владеет холдинг из ОАЭ (City Football Group), а «Ньюкаслом» — де-факто королевская семья Саудовской Аравии.