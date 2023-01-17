Юрген Клопп не планирует покидать пост главного тренера «Ливерпуля»

Также отмечается, что Клопп по-прежнему пользуется полной поддержкой руководства, несмотря на слабый сезон. При этом новых трансферов на данном этапе не планируются.

«Ливерпуль» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (47).