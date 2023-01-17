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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрген Клопп не планирует покидать пост главного тренера «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не планирует покидать свой пост, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

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Источник: Reuters

Также отмечается, что Клопп по-прежнему пользуется полной поддержкой руководства, несмотря на слабый сезон. При этом новых трансферов на данном этапе не планируются.

«Ливерпуль» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (47).

В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с «Челси». Матч состоится 21 января.
Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2026 года.

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