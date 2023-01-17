В «Челси» перешёл бразилец Андрей. Откуда в Южной Америке любовь к русским именам?

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Андрей Сантос перешёл в «Челси» — новая звезда Бразилии и ещё одно усиление лондонского клуба в это трансферное окно. И да — его действительно зовут Андрей.

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые футболисты из стран Латинской Америки — Иваны или Андреи? Мы вот внезапно задумались.

Иван — имя, популярное не только в России, но ещё в Болгарии, Словакии, Сербии, Хорватии, Украине и Беларуси. Конечно, число людей с таким именем превалирует в русскоговорящих странах, но свои Иваны есть в Испании, Мексике, Бразилии и Чили.

Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает «помилованный богом», «милость божья», «подарок божий», «бог благословил», «божье благоволение». В разных странах есть свои аналоги имени: в Германии — Иоганн, Йоханн, Ганс; в Италии — Джованни, Джанни, в Англии — Джон, во Франции — Жан, в Армении — Ованес, Оганес, в Испании — Хуан, в Сербии — Йован, в Финляндии, Эстонии, Швеции — Юхан, в Грузии — Вано, в Польше, Чехии, Нидерландах — Ян, у мусульман — Яхья.

Один из Иванов играл в «Зените» — и его уже спрашивали об имени.

«Имя выбрал для меня мой дедушка — он хотел, чтобы я стал врачом, — цитировала Ивана Куарежму пресс-служба “Зенита”. — Когда я подрос, то узнал, что у этого имени русское происхождение. Теперь я в “Зените”, и здесь целых три Ивана, все мы тёзки — это так классно! Крутые ощущения — новый клуб, тёплый приём, так ещё и имя, традиционное для вашей страны. Куда же ещё мне было ехать, как не в Россию! Кайф».

В России имя Иван стало самым популярным, потому что ещё в древние времена детей было принято называть только по церковным святцам — православному календарю имён с почитаемыми церковью святыми. Считается, что, если назвать человека именем святого, в чей день он родился, он будет находиться под его особой защитой и покровительством. Имя Иван встречается в святцах чуть ли не каждый день — чаще, чем любое другое мужское имя.

Но откуда в Бразилии и других странах Латинской Америки Иваны среди Хуанов, Родриго и Мигелей?

Причин может быть несколько. После Гражданской войны из России уехали порядка двух миллионов человек, и далеко не все из них отправились в Европу — часть осела в странах Латинской Америки. Особенно много россиян оказалось в Парагвае, они принесли с собой в эту страну язык и какие-то культурные особенности. Российские офицеры также помогали парагвайцам в развитии военного дела — артиллерии и авиации, — а с 1932 по 1935 год участвовали с ними в Чакской войне с Боливией. Такая «близость» эмигрантов и местных повлияла не только на распространение русского языка, но и способствовала массовому появлению Иванов.

Вторая причина — сближение СССР со странами Латинской Америки в 1960-х. Тесные отношения привели к культурному обмену, а также вдохновили людей на характерные советским людям имена. После полёта в космос Юрия Гагарина появились Юрии, но особенную популярность обрели имена Ленин и Ильич. Особенно много их встречалось среди детей рабочих и представителей среднего класса, а также убеждённых марксистов-ленинистов.

Вообще, в Латинской Америке любят странные имена, и об этом явно говорят люди, которых зовут Ельцин и Ленин. Также там называют детей Нетфликс, Уснави (от US Navy) и Онедольяр (как один доллар) — невероятный простор для фантазии.

Откуда именно в Бразилии Андреи и Иваны, рассказал бразильский политолог Фабрицио Виторино, который также имеет магистерскую степень в области российской культуры.

«Иван — это русская версия португальско-бразильского “Иоанна” (Жуана), то есть пророка. У бразильцев давняя традиция импортировать иностранные имена, независимо от того, откуда они. А иногда даже переделывают их на манер португальских имён: у нас есть Джованни, Йонас, Ян, Жоан, Йоханнес, Хуан и даже Шон или Йоханнес. Есть и женские версии: Ивана, Джованна, Яна, Джоана… И чтобы было ещё необычнее, придумали странные бразильские комбинации, такие как Иванальдо, Иванильдо, Иво, Ивайло, Ивонете, Эйван и даже Джаван.



Что касается Андрея, то это звучит очень похоже на “Андре”, бразильско-португальскую версию греческого слова “Андреас”, что означает “мужество”. Андрей и близко не сравнится по популярности с Иваном, но, насколько я помню, это имя стало модным после того, как советский учёный Андрей Сахаров получил Нобелевскую премию мира в 70-х годах. В советские времена, кстати, все социалистические энтузиасты были известны под общим именем — “Иваны”.

Оба имени, кстати, стали очень распространёнными в Бразилии (и Португалии) после всплеска популярности русской литературы в середине XX века. У нас есть несколько «Иванов» в литературе (Иван Ильич…), Иван Тургенев и, конечно, целая серия русских царей — таких как Великий или Ужасный, знаменитый Иван Грозный. Обсуждать русскую литературу начали ещё раньше — после выхода «Русского романа» Эжена Мельхиора де Вога. Где-то в 1920-х бразилец по имени Брито Брока перевел «le roman russe» на португальский, и это было всё: бразильские интеллектуалы были по уши влюблены в русских авторов, а ваша литература ворвалась в Бразилию на всех парах, принеся с собой Вань, Саш, Павлов, Никит, Ань и Маш… Вся русская литература XIX века была объектом вожделения — например, большой интерес вызывал экзотический «русско-славянский образ жизни». Поскольку книги начали переводить в сумасшедшем темпе, но в основном с французских или испанских вариантов, к нам ещё пришли Александры, Михаилы и даже Полины.

Русские имена популярны среди футболистов по причине того, что довольно часто они происходят из скромных мест — трущоб, фавел. Поэтому у родителей обычно есть очень своеобразный способ выделяться: называть своих детей странно-модными иностранными именами. С другой стороны, чем богаче семья, тем чаще встречаются «чистые бразильские имена» вроде Жоао, Лоренсу, Висенте, Хосе, Мария, и так далее.