Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.01
Аталанта
Салернитана
82
Футбол. Зарубежный
15.01
Рома
Фиорентина
20
Футбол. Зарубежный
15.01
Ренн
ПСЖ
10
Футбол. Зарубежный
16.01
Эмполи
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
16.01
Кадис
Эльче
11
Футбол. Зарубежный
18.01
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
15.01
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
02
15.01
Челси
Кристал Пэлас
10
15.01
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
10
14.01
Брентфорд
Борнмут
20
14.01
Брайтон
Ливерпуль
30
14.01
Эвертон
Саутгемптон
12
14.01
Ноттингем Форест
Лестер
20
14.01
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Челси» перешёл бразилец Андрей. Откуда в Южной Америке любовь к русским именам?

«Чемп» просветительский.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Андрей Сантос перешёл в «Челси» — новая звезда Бразилии и ещё одно усиление лондонского клуба в это трансферное окно. И да — его действительно зовут Андрей.

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые футболисты из стран Латинской Америки — Иваны или Андреи? Мы вот внезапно задумались.

Иван — имя, популярное не только в России, но ещё в Болгарии, Словакии, Сербии, Хорватии, Украине и Беларуси. Конечно, число людей с таким именем превалирует в русскоговорящих странах, но свои Иваны есть в Испании, Мексике, Бразилии и Чили.

Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает «помилованный богом», «милость божья», «подарок божий», «бог благословил», «божье благоволение». В разных странах есть свои аналоги имени: в Германии — Иоганн, Йоханн, Ганс; в Италии — Джованни, Джанни, в Англии — Джон, во Франции — Жан, в Армении — Ованес, Оганес, в Испании — Хуан, в Сербии — Йован, в Финляндии, Эстонии, Швеции — Юхан, в Грузии — Вано, в Польше, Чехии, Нидерландах — Ян, у мусульман — Яхья.

Один из Иванов играл в «Зените» — и его уже спрашивали об имени.

«Имя выбрал для меня мой дедушка — он хотел, чтобы я стал врачом, — цитировала Ивана Куарежму пресс-служба “Зенита”. — Когда я подрос, то узнал, что у этого имени русское происхождение. Теперь я в “Зените”, и здесь целых три Ивана, все мы тёзки — это так классно! Крутые ощущения — новый клуб, тёплый приём, так ещё и имя, традиционное для вашей страны. Куда же ещё мне было ехать, как не в Россию! Кайф».

Источник: Чемпионат.com

В России имя Иван стало самым популярным, потому что ещё в древние времена детей было принято называть только по церковным святцам — православному календарю имён с почитаемыми церковью святыми. Считается, что, если назвать человека именем святого, в чей день он родился, он будет находиться под его особой защитой и покровительством. Имя Иван встречается в святцах чуть ли не каждый день — чаще, чем любое другое мужское имя.

Но откуда в Бразилии и других странах Латинской Америки Иваны среди Хуанов, Родриго и Мигелей?

Причин может быть несколько. После Гражданской войны из России уехали порядка двух миллионов человек, и далеко не все из них отправились в Европу — часть осела в странах Латинской Америки. Особенно много россиян оказалось в Парагвае, они принесли с собой в эту страну язык и какие-то культурные особенности. Российские офицеры также помогали парагвайцам в развитии военного дела — артиллерии и авиации, — а с 1932 по 1935 год участвовали с ними в Чакской войне с Боливией. Такая «близость» эмигрантов и местных повлияла не только на распространение русского языка, но и способствовала массовому появлению Иванов.

Вторая причина — сближение СССР со странами Латинской Америки в 1960-х. Тесные отношения привели к культурному обмену, а также вдохновили людей на характерные советским людям имена. После полёта в космос Юрия Гагарина появились Юрии, но особенную популярность обрели имена Ленин и Ильич. Особенно много их встречалось среди детей рабочих и представителей среднего класса, а также убеждённых марксистов-ленинистов.

Вообще, в Латинской Америке любят странные имена, и об этом явно говорят люди, которых зовут Ельцин и Ленин. Также там называют детей Нетфликс, Уснави (от US Navy) и Онедольяр (как один доллар) — невероятный простор для фантазии.

Источник: Reuters

Откуда именно в Бразилии Андреи и Иваны, рассказал бразильский политолог Фабрицио Виторино, который также имеет магистерскую степень в области российской культуры.

«Иван — это русская версия португальско-бразильского “Иоанна” (Жуана), то есть пророка. У бразильцев давняя традиция импортировать иностранные имена, независимо от того, откуда они. А иногда даже переделывают их на манер португальских имён: у нас есть Джованни, Йонас, Ян, Жоан, Йоханнес, Хуан и даже Шон или Йоханнес. Есть и женские версии: Ивана, Джованна, Яна, Джоана… И чтобы было ещё необычнее, придумали странные бразильские комбинации, такие как Иванальдо, Иванильдо, Иво, Ивайло, Ивонете, Эйван и даже Джаван.

Что касается Андрея, то это звучит очень похоже на “Андре”, бразильско-португальскую версию греческого слова “Андреас”, что означает “мужество”. Андрей и близко не сравнится по популярности с Иваном, но, насколько я помню, это имя стало модным после того, как советский учёный Андрей Сахаров получил Нобелевскую премию мира в 70-х годах. В советские времена, кстати, все социалистические энтузиасты были известны под общим именем — “Иваны”.

Оба имени, кстати, стали очень распространёнными в Бразилии (и Португалии) после всплеска популярности русской литературы в середине XX века. У нас есть несколько «Иванов» в литературе (Иван Ильич…), Иван Тургенев и, конечно, целая серия русских царей — таких как Великий или Ужасный, знаменитый Иван Грозный. Обсуждать русскую литературу начали ещё раньше — после выхода «Русского романа» Эжена Мельхиора де Вога. Где-то в 1920-х бразилец по имени Брито Брока перевел «le roman russe» на португальский, и это было всё: бразильские интеллектуалы были по уши влюблены в русских авторов, а ваша литература ворвалась в Бразилию на всех парах, принеся с собой Вань, Саш, Павлов, Никит, Ань и Маш… Вся русская литература XIX века была объектом вожделения — например, большой интерес вызывал экзотический «русско-славянский образ жизни». Поскольку книги начали переводить в сумасшедшем темпе, но в основном с французских или испанских вариантов, к нам ещё пришли Александры, Михаилы и даже Полины.

Русские имена популярны среди футболистов по причине того, что довольно часто они происходят из скромных мест — трущоб, фавел. Поэтому у родителей обычно есть очень своеобразный способ выделяться: называть своих детей странно-модными иностранными именами. С другой стороны, чем богаче семья, тем чаще встречаются «чистые бразильские имена» вроде Жоао, Лоренсу, Висенте, Хосе, Мария, и так далее.

Полина Куимова

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дисквалификация на 36 лет! Что же натворил бегун из Италии?
Платите и молчите! За что Россия должна ВАДА больше миллиона долларов?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь