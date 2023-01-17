«Манчестер Юнайтед» снова хочет игроков «Аякса». Тен Хагу нужны сразу трое!

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«Манчестер Юнайтед» продолжает охоту на игроков «Аякса». Эрик тен Хаг уже подписал из голландского клуба Антони (€ 95 млн) и Лисандро Мартинеса (€ 57,37 млн), а теперь нацелился на Юрриена Тимбера, Девина Ренса и Кеннета Тейлора. В «Манчестер Юнайтед» уже есть три игрока из Нидерландов — Тирелл Маласиа, Донни ван-де Бек и Ваут Вегорст.

Зачем Эрику тен Хагу нужны ещё три игрока «Аякса»?

Как пишет The Sun, главный тренер «Манчестер Юнайтед» передал европейским скаутам список более чем из 12 молодых голландских игроков, за которыми нужно следить. Тен Хаг хочет омолодить состав соотечественниками. Один из кандидатов — Юрриен Тимбер. Этого 21-летнего центрального защитника «МЮ» хотел подписать ещё летом, и теперь он на первом месте в списке у 52-летнего тренера. Тимбер проводит третий сезон за «Аякс», выходит в старте и вот-вот перешагнёт отметку в 100 матчей за клуб. Защитник, трансферная стоимость которого оценивается порталом Transfermarkt в € 45 млн, дебютировал за сборную Нидерландов перед Евро-2020. На турнире он провёл три матча, а на ЧМ-2022 дорос до роли одного из лидеров.

Девин Ренс действует на позиции правого защитника. Ему 19 лет. Для него это тоже третий сезон за «Аякс» и первый — в качестве игрока стартового состава. Парень дебютировал за сборную в сентябре 2021 года в отборе ЧМ-2022 и отметился голевой передачей во встрече с Турцией. Эта игра для него пока что единственная за национальную команду. Его контракт, как и у Тимбера, рассчитан до лета 2025-го. Что касается Кеннета Тейлора, то его подписать «Манчестер Юнайтед» будет непросто. 20-летний хавбек прибавляет с каждым сезоном. У него 5+3 по системе «гол+пас» в 14 матчах Эредивизии и контракт до лета 2027 года.

Вот как близкий к ситуации источник комментирует интерес тен Хага к соотечественникам: «Эрик твёрдо уверен, что “Юнайтед” может перехватить инициативу в борьбе за данных футболистов, и скаутам было сказано, что клубу нужно активизировать работу как в Голландии, так и в Германии».

Интересно, сколько в итоге выложит «Манчестер Юнайтед», если им удастся подписать всех троих. Кажется, сумма точно превысит € 100 млн. Юрриен Тимбер — самый главный актив. Летом интерес к нему будет не только у «Ман Юнайтед». Так что действовать нужно уже сейчас.