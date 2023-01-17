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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глеб не назвал сюрпризом лидерство «Арсенала» в чемпионате Англии

Бывший футболист «Арсенала» Александр Глеб не ожидал, что у лондонского клуба будет такой отрыв в турнирной таблице АПЛ.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии с 47 очками после 18 туров. На второй строчке «Манчестер Сити» с 39 баллами.

"Не ожидал, что будет вот такой отрыв, уверенно они идут первыми, доминируют практически в каждой игре. Не сказал бы, что это сюрприз, но здесь большая заслуга руководства команды, что доверили тренеру. И заслуга Артеты, он создал классную команду. Артета начал создавать команду не сегодня, ребята уже бились в предыдущих сезонах, набрались опыта и вот сейчас идеально совпало. Я уверен, что они смогут держаться до конца сезона, но, как будет, трудно предсказать, потому что английский футбол непредсказуемый.

Следующий матч против «МЮ» — если выиграют, отрыв будет расти, матч за шесть очков будет", — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

Глеб выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008 год. На его счету 130 матчей за английскую команду, 10 голов и 20 результативных передач.

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