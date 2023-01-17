Глеб не назвал сюрпризом лидерство «Арсенала» в чемпионате Англии

"Не ожидал, что будет вот такой отрыв, уверенно они идут первыми, доминируют практически в каждой игре. Не сказал бы, что это сюрприз, но здесь большая заслуга руководства команды, что доверили тренеру. И заслуга Артеты, он создал классную команду. Артета начал создавать команду не сегодня, ребята уже бились в предыдущих сезонах, набрались опыта и вот сейчас идеально совпало. Я уверен, что они смогут держаться до конца сезона, но, как будет, трудно предсказать, потому что английский футбол непредсказуемый.