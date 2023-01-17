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19:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Флорентино Перес собирается покинуть пост президента «Реала» в 2025 году

Президент «Реала» Флорентино Перес собирается покинуть свой пост в 2025 году, сообщает испанский журналист Сиро Лопес.

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По информации источника, испанский функционер считает завершение реконструкции стадиона мадридской команды «Бернабеу» своей последней большой обязанностью перед клубом.

Перес впервые возглавил «Реал» в июле 2000 года. В феврале 2006 года он подал в отставку. Во второй раз Флорентино стал президентом сливочных в 2009 году и занимает свой пост до сих пор.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 38 очков за 16 туров. Мадридский клуб отстает от лидера чемпионата — «Барселоны» на 3 балла.

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