Клуб КПЛ объявил об уходе экс-игрока «МЮ»

Тошич дебютировал за «Тобол» в апреле 2021 года против «Каспия». В составе костанайцев звездный легионер сыграл 50 матчей, стал автором 11 голов и десяти голевых передач. Вместе с «желто-зелеными» он становился чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка страны.