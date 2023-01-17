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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил об уходе экс-игрока «МЮ»

Сербский полузащитник Зоран Тошич официально покинул «Тобол», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол Кс
ЦСКА
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Источник: ФК "Тобол"

35-летний футболист покидает состав костанайского клуба в связи с истечением срока контракта.

Тошич дебютировал за «Тобол» в апреле 2021 года против «Каспия». В составе костанайцев звездный легионер сыграл 50 матчей, стал автором 11 голов и десяти голевых передач. Вместе с «желто-зелеными» он становился чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка страны.

Напомним, что ранее Тошич выступал в составе английского «Манчестер Юнайтед» и московского ЦСКА.

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