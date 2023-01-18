Ударивший футболиста «Арсенала» Рэмсдейла фанат предстанет перед судом

В воскресенье на поле «шпор» в Лондоне «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. После финального свистка нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон подошел к Рэмсдейлу и вступил с ним в перепалку. Их разнял прибежавший стюард. После этого голкипер ушел за ворота и наклонился за бутылкой воды. В этот момент один из болельщиков «шпор» ударил ногой в спину Рэмсдейла. Стюарды быстро среагировали на инцидент и помешали болельщику продолжить нападение.
«Мужчине предъявлено обвинение в нападении на игрока “Арсенала” после матча на стадионе “Тоттенхэм Хотспур” в воскресенье, 15 января. 35-летнему Джозефу Уоттсу из Хакни были предъявлены обвинения во вторник, 17 января, в нападении с нанесением побоев, выходе на территорию, прилегающую к полю и бросании файера на поле, что противоречит закону о футбольных правонарушениях от 1991 года. Он должен предстать перед магистратским судом Хайбери в пятницу, 17 февраля», — сказано в заявлении полиции.