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10:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ударивший футболиста «Арсенала» Рэмсдейла фанат предстанет перед судом

Болельщик «Тоттенхэма», ударивший ногой вратаря «Арсенала» Аарона Рэмсдейла по окончании матча 20-го тура чемпионата Англии по футболу, предстанет перед судом, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление полиции Лондона.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: youtube.com

В воскресенье на поле «шпор» в Лондоне «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. После финального свистка нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон подошел к Рэмсдейлу и вступил с ним в перепалку. Их разнял прибежавший стюард. После этого голкипер ушел за ворота и наклонился за бутылкой воды. В этот момент один из болельщиков «шпор» ударил ногой в спину Рэмсдейла. Стюарды быстро среагировали на инцидент и помешали болельщику продолжить нападение.

«Мужчине предъявлено обвинение в нападении на игрока “Арсенала” после матча на стадионе “Тоттенхэм Хотспур” в воскресенье, 15 января. 35-летнему Джозефу Уоттсу из Хакни были предъявлены обвинения во вторник, 17 января, в нападении с нанесением побоев, выходе на территорию, прилегающую к полю и бросании файера на поле, что противоречит закону о футбольных правонарушениях от 1991 года. Он должен предстать перед магистратским судом Хайбери в пятницу, 17 февраля», — сказано в заявлении полиции.

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