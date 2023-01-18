Ударивший футболиста «Арсенала» Рэмсдейла фанат предстанет перед судом

В воскресенье на поле «шпор» в Лондоне «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. После финального свистка нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон подошел к Рэмсдейлу и вступил с ним в перепалку. Их разнял прибежавший стюард. После этого голкипер ушел за ворота и наклонился за бутылкой воды. В этот момент один из болельщиков «шпор» ударил ногой в спину Рэмсдейла. Стюарды быстро среагировали на инцидент и помешали болельщику продолжить нападение.