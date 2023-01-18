Роналду снова против Месси! А кто ещё сыграет с «ПСЖ»?

В четверг, 19 января, Криштиану Роналду снова встретится с Лионелем Месси. «ПСЖ» сыграет со звёздами саудовских команд «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Несмотря на то что португалец не провёл ни одного матча за новый клуб, он будет капитаном местной «дрим-тим». Игра начнётся в 20:00 мск на стадионе «Король Фахд» в Эр-Рияде. Рассказываем, кто ещё сыграет за команду Криштиану Роналду с «ПСЖ».

Кто сыграет за команду звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»

Вратарь «Аль-Насра» и бывший игрок «Наполи» и «Арсенала» Давид Оспина не сыграет с «ПСЖ». Он получил травму и перенесёт операцию на локтевом суставе. По итогам обследования у него выявили трещину. Срок восстановления — около шести недель, а значит, против «ПСЖ» выйдет голкипер сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваис. Он представляет «Аль-Хиляль».

Что касается линии обороны, то здесь болельщику из России могут быть знакомы два имени. В центре защиты действует Альваро Гонсалес. 33-летний испанец перешёл в «Аль-Наср» летом 2022 года, а ранее выступал за «Эспаньол», «Вильярреал» и «Марсель». Слева в обороне может сыграть Гислен Конан. Он тоже пополнил «Аль-Наср» летом, перейдя из «Реймса».

В полузащите тоже есть несколько знакомых фамилий. Луис Густаво — экс-игрок «Баварии», ныне футболист «Аль-Насра». Ему 35 лет, он играет на позиции опорного полузащитника, в этом сезоне у него четыре гола и два ассиста в 13 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Рядом с ним, скорее всего, выйдет колумбиец Густаво Куэльяр. Его вы можете помнить по матчам за национальную команду. Он играет за «Аль-Хиляль».

В атаке сыграет Гонсало Мартинес. «Аль-Наср» заплатил за аргентинца в сентябре € 16 млн. Кроме него стоит ждать появление экс-полузащитников «Бенфики» Андре Каррильо и Андерсона Талиски. Последний забил 11 мячей в 11 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Возможно, на поле выйдут экс-игрок «Спортинга» и «Вест Бромвича» Матеус Перейра и бывший вингер «Порту» Мусса Марега. Оба выступают за «Аль-Хиляль».

Криштиану Роналду в новом клубе 15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

На острие атаки, помимо Криштиану Роналду, может сыграть Венсан Абубакар. Ранее он выступал за «Лорьян» и «Порту». Но его участие под вопросом. Кажется, у форварда конфликт с Криштиану Роналду, и он покинет клуб. Из «Аль-Хиляля» впереди могут выйти экс-форвард «МЮ» Одион Игало и бывший нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто. Нигериец — лучший бомбардир саудовского клуба прямо сейчас.

Как пишет L'Équipe, «ПСЖ» заработает € 10 млн за этот матч. Что касается противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси, то последний раз они играли друг против друга в декабре 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» со счётом 3:0 в Лиге чемпионов, а португалец оформил дубль. Смогут ли звёзды двух саудовских клубов что-нибудь противопоставить «ПСЖ»?