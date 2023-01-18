Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16.01
Эмполи
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
16.01
Кадис
Эльче
11
Футбол. Зарубежный
19.01
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20.01
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
20.01
Мальорка
Сельта
Все события
Фоторепортажи
27Главные фото года в российском спорте
17Моменты карьеры Александра Овечкина
12:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду снова против Месси! А кто ещё сыграет с «ПСЖ»?

За звёзд Саудовской Аравии выйдут известные мастера с европейским прошлым.

ПСЖ
Наверх
Источник: AFP 2022

В четверг, 19 января, Криштиану Роналду снова встретится с Лионелем Месси. «ПСЖ» сыграет со звёздами саудовских команд «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Несмотря на то что португалец не провёл ни одного матча за новый клуб, он будет капитаном местной «дрим-тим». Игра начнётся в 20:00 мск на стадионе «Король Фахд» в Эр-Рияде. Рассказываем, кто ещё сыграет за команду Криштиану Роналду с «ПСЖ».

Кто сыграет за команду звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»

Вратарь «Аль-Насра» и бывший игрок «Наполи» и «Арсенала» Давид Оспина не сыграет с «ПСЖ». Он получил травму и перенесёт операцию на локтевом суставе. По итогам обследования у него выявили трещину. Срок восстановления — около шести недель, а значит, против «ПСЖ» выйдет голкипер сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваис. Он представляет «Аль-Хиляль».

Что касается линии обороны, то здесь болельщику из России могут быть знакомы два имени. В центре защиты действует Альваро Гонсалес. 33-летний испанец перешёл в «Аль-Наср» летом 2022 года, а ранее выступал за «Эспаньол», «Вильярреал» и «Марсель». Слева в обороне может сыграть Гислен Конан. Он тоже пополнил «Аль-Наср» летом, перейдя из «Реймса».

В полузащите тоже есть несколько знакомых фамилий. Луис Густаво — экс-игрок «Баварии», ныне футболист «Аль-Насра». Ему 35 лет, он играет на позиции опорного полузащитника, в этом сезоне у него четыре гола и два ассиста в 13 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Рядом с ним, скорее всего, выйдет колумбиец Густаво Куэльяр. Его вы можете помнить по матчам за национальную команду. Он играет за «Аль-Хиляль».

В атаке сыграет Гонсало Мартинес. «Аль-Наср» заплатил за аргентинца в сентябре € 16 млн. Кроме него стоит ждать появление экс-полузащитников «Бенфики» Андре Каррильо и Андерсона Талиски. Последний забил 11 мячей в 11 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Возможно, на поле выйдут экс-игрок «Спортинга» и «Вест Бромвича» Матеус Перейра и бывший вингер «Порту» Мусса Марега. Оба выступают за «Аль-Хиляль».

Криштиану Роналду в новом клубе
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

На острие атаки, помимо Криштиану Роналду, может сыграть Венсан Абубакар. Ранее он выступал за «Лорьян» и «Порту». Но его участие под вопросом. Кажется, у форварда конфликт с Криштиану Роналду, и он покинет клуб. Из «Аль-Хиляля» впереди могут выйти экс-форвард «МЮ» Одион Игало и бывший нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто. Нигериец — лучший бомбардир саудовского клуба прямо сейчас.

Как пишет L'Équipe, «ПСЖ» заработает € 10 млн за этот матч. Что касается противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси, то последний раз они играли друг против друга в декабре 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» со счётом 3:0 в Лиге чемпионов, а португалец оформил дубль. Смогут ли звёзды двух саудовских клубов что-нибудь противопоставить «ПСЖ»?

Павел Прохоров

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дисквалификация на 36 лет! Что же натворил бегун из Италии?
Платите и молчите! За что Россия должна ВАДА больше миллиона долларов?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь