Эта маленькая деталь вскрыла скандальную измену Пике. Шакира все узнала, когда открыла холодильник
Как же Жерар глупо прокололся!
Как же Жерар глупо прокололся!
Один из самых шумных семейных селебрити-скандалов последнего времени — расставание бывшего защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике с популярной певицей Шакирой. 45-летняя поп-дива ушла от спортсмена после того, как он ей изменил, и теперь посвящает ему полные желчи песни — а Пике отвечает бывшей возлюбленной унизительными подколами.
Не так давно иностранные СМИ выяснили, как именно Шакира узнала, что Пике ей изменил. Ряд источников сообщают, что виной всему стала баночка клубничного джема — лакомства, которое обожает Шакира и ненавидит Пике. Вернувшись домой с гастролей, певица обнаружила, что баночка с ее любимым вареньем пуста, хотя Жерар никогда к нему не притрагивался. Так Шакира догадалась, что в ее отсутствие в их доме был кто-то еще.
Напомним, что Пике и Шакира встречались на протяжении 12 лет, с 2010 года. Пара познакомилась на съемках клипа 'Waka Waka' — официальной песни чемпионата мира по футболу в Южной Африке. В 2013 году Шакира родила от Пике сына Милана, а в 2015-м — еще одного сына, Сашу.
Сейчас Пике встречается с 23-летней Кларой Чиа Марти — она младше Шакиры на 22 года. Очевидно, что именно Клара съела тот самый клубничный джем, благодаря чему колумбийская поп-дива и вывела футболиста на чистую воду.