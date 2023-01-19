Эта маленькая деталь вскрыла скандальную измену Пике. Шакира все узнала, когда открыла холодильник

Один из самых шумных семейных селебрити-скандалов последнего времени — расставание бывшего защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике с популярной певицей Шакирой. 45-летняя поп-дива ушла от спортсмена после того, как он ей изменил, и теперь посвящает ему полные желчи песни — а Пике отвечает бывшей возлюбленной унизительными подколами.

Читайте также Унизила бывшего после скандального расставания. Шакира придумала идеальную месть Пике

Не так давно иностранные СМИ выяснили, как именно Шакира узнала, что Пике ей изменил. Ряд источников сообщают, что виной всему стала баночка клубничного джема — лакомства, которое обожает Шакира и ненавидит Пике. Вернувшись домой с гастролей, певица обнаружила, что баночка с ее любимым вареньем пуста, хотя Жерар никогда к нему не притрагивался. Так Шакира догадалась, что в ее отсутствие в их доме был кто-то еще.

Напомним, что Пике и Шакира встречались на протяжении 12 лет, с 2010 года. Пара познакомилась на съемках клипа 'Waka Waka' — официальной песни чемпионата мира по футболу в Южной Африке. В 2013 году Шакира родила от Пике сына Милана, а в 2015-м — еще одного сына, Сашу.