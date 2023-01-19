Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18.01
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
20.01
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
20.01
Мальорка
Сельта
Футбол. Зарубежный
21.01
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
21.01
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
16.01
Кадис
Эльче
11
15.01
Альмерия
Атлетико
11
15.01
Хетафе
Эспаньол
12
14.01
Реал Сосьедад
Атлетик
31
14.01
Осасуна
Мальорка
10
14.01
Жирона
Севилья
21
14.01
Вальядолид
Райо Вальекано
01
13.01
Сельта
Вильярреал
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:41 (мск), источник: Sport24

Эта маленькая деталь вскрыла скандальную измену Пике. Шакира все узнала, когда открыла холодильник

Как же Жерар глупо прокололся!

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

Один из самых шумных семейных селебрити-скандалов последнего времени — расставание бывшего защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике с популярной певицей Шакирой. 45-летняя поп-дива ушла от спортсмена после того, как он ей изменил, и теперь посвящает ему полные желчи песни — а Пике отвечает бывшей возлюбленной унизительными подколами.

Читайте также
Унизила бывшего после скандального расставания. Шакира придумала идеальную месть Пике

Не так давно иностранные СМИ выяснили, как именно Шакира узнала, что Пике ей изменил. Ряд источников сообщают, что виной всему стала баночка клубничного джема — лакомства, которое обожает Шакира и ненавидит Пике. Вернувшись домой с гастролей, певица обнаружила, что баночка с ее любимым вареньем пуста, хотя Жерар никогда к нему не притрагивался. Так Шакира догадалась, что в ее отсутствие в их доме был кто-то еще.

Напомним, что Пике и Шакира встречались на протяжении 12 лет, с 2010 года. Пара познакомилась на съемках клипа 'Waka Waka' — официальной песни чемпионата мира по футболу в Южной Африке. В 2013 году Шакира родила от Пике сына Милана, а в 2015-м — еще одного сына, Сашу.

Сейчас Пике встречается с 23-летней Кларой Чиа Марти — она младше Шакиры на 22 года. Очевидно, что именно Клара съела тот самый клубничный джем, благодаря чему колумбийская поп-дива и вывела футболиста на чистую воду.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Как не стыдно?!» Россиянка отреагировала на шокирующее признание украинки после конкурса «Мисс Вселенная» в США
MISS MAXIM улетела из России в Дубай: «Тут мужчины интереснее, чем на родине. И украинцы, и подкаченные иностранцы»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь