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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18 января, источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ определился с будущим легионера из Европы

«Актобе» объявил о продлении контракта с литовским полузащитником Артурасом Жулпой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Бывший игрок национальной сборной Литвы является универсальным игроком. 32-летний Жулпа может сыграть как и в опорной зоне, так и в линии центральных защитников.

В 2015 году литовский легионер уже защищал цвета клуба, проведя за актюбинцев 35 матчей. После «Актобе» Жулпа выступал в Казахстане за «Тобол» и «Жетысу».

В сезоне 2021 года Жулпа вернулся в стан «красно-белых», проведя с тех пор за команду 43 матча и забив в них два гола.

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