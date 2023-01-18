Клуб КПЛ определился с будущим легионера из Европы
«Актобе» объявил о продлении контракта с литовским полузащитником Артурасом Жулпой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Актобе» объявил о продлении контракта с литовским полузащитником Артурасом Жулпой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бывший игрок национальной сборной Литвы является универсальным игроком. 32-летний Жулпа может сыграть как и в опорной зоне, так и в линии центральных защитников.
В 2015 году литовский легионер уже защищал цвета клуба, проведя за актюбинцев 35 матчей. После «Актобе» Жулпа выступал в Казахстане за «Тобол» и «Жетысу».
В сезоне 2021 года Жулпа вернулся в стан «красно-белых», проведя с тех пор за команду 43 матча и забив в них два гола.