Клуб КПЛ определился с будущим легионера из Европы

Бывший игрок национальной сборной Литвы является универсальным игроком. 32-летний Жулпа может сыграть как и в опорной зоне, так и в линии центральных защитников.

В 2015 году литовский легионер уже защищал цвета клуба, проведя за актюбинцев 35 матчей. После «Актобе» Жулпа выступал в Казахстане за «Тобол» и «Жетысу».