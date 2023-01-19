«Интер» разгромил «Милан» и второй раз подряд завоевал Суперкубок Италии

Встреча, проходившая в саудовском Эр-Рияде, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Симоне Индзаги.

По голу в ворота «россонери» забили Федерико Димарко, Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес.

«Интер» 7-й раз в своей истории и 2-й раз подряд стал обладателем Суперкубка Италии. На счету «Милана» также 7 побед в Суперкубке страны.