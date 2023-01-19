«Интер» разгромил «Милан» и второй раз подряд завоевал Суперкубок Италии
«Интер» одержал разгромную победу над «Миланом» в матче за Суперкубок Италии.
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«Интер» одержал разгромную победу над «Миланом» в матче за Суперкубок Италии.
Встреча, проходившая в саудовском Эр-Рияде, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Симоне Индзаги.
По голу в ворота «россонери» забили Федерико Димарко, Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес.
«Интер» 7-й раз в своей истории и 2-й раз подряд стал обладателем Суперкубка Италии. На счету «Милана» также 7 побед в Суперкубке страны.