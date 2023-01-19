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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:16 (мск), источник: Sport24

«Интер» разгромил «Милан» и второй раз подряд завоевал Суперкубок Италии

«Интер» одержал разгромную победу над «Миланом» в матче за Суперкубок Италии.

Интер
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Встреча, проходившая в саудовском Эр-Рияде, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Симоне Индзаги.

По голу в ворота «россонери» забили Федерико Димарко, Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес.

«Интер» 7-й раз в своей истории и 2-й раз подряд стал обладателем Суперкубка Италии. На счету «Милана» также 7 побед в Суперкубке страны.

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