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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть в гостях «Кристал Пэлас», пропустив на 90+1-й минуте

Сегодня, 19 января, завершился матч перенесенного 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» играл с «Манчестер Юнайтед».

Кристал Пэлас
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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра Роберта Джонса прозвучал в 23:00 мск.

В первом тайме «красные дьяволы» имели подавляющее преимущество над своим соперником как по владению мячом, так и по ударам по воротам. В итоге это привело к забитому голу, когда на 43-й минуте Бруну Фернандеш с передачи Кристиана Эриксена открыл счёт в этой встрече. Стоит отметить, что этот мяч стал для португальца 100-м результативным действием в футболе манкунианцев.

Во второй половине встречи ситуация по владению практически не изменилась, но «орлы» стали чаще атаковать ворота Давида де Хеа. В итоге это привело к голу — на 90+1-й минуте «Кристал Пэлас» благодаря голу Майкла Олисе сумел сравнять счёт в этой встрече, что принесло хозяевам ничью — 1:1.

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Кристал Пэлас
1:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
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