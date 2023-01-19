«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть в гостях «Кристал Пэлас», пропустив на 90+1-й минуте

В первом тайме «красные дьяволы» имели подавляющее преимущество над своим соперником как по владению мячом, так и по ударам по воротам. В итоге это привело к забитому голу, когда на 43-й минуте Бруну Фернандеш с передачи Кристиана Эриксена открыл счёт в этой встрече. Стоит отметить, что этот мяч стал для португальца 100-м результативным действием в футболе манкунианцев.