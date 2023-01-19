Стало известно имя нового президента «Ювентуса» после скандального ухода Аньелли
Совет директоров «Ювентуса» утвердил назначение нового президента клуба.
Совет директоров «Ювентуса» утвердил назначение нового президента клуба.
Как сообщает официальный сайт туринцев, новым главой клуба после отставки Андреа Аньелли стал Джанлука Ферреро.
Напомним, что в конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса», в том числе президент Андреа Аньелли, подали в отставку. 1 декабря прокуратура Турина подготовила повестку о передаче Аньелли под суд. Его и других руководителей подозревают в нарушениях в финансовом управлении «Ювентусом».
В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм трансферов футболистов, включая нападающего Криштиану Роналду, выступавшего за «старую синьору» с 2018 по 2021 год.
Руководству «бьянконери» могут вменять в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.