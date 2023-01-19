Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18.01
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
20.01
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
20.01
Мальорка
Сельта
Футбол. Зарубежный
21.01
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
21.01
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
16.01
Эмполи
Сампдория
10
15.01
Рома
Фиорентина
20
15.01
Аталанта
Салернитана
82
15.01
Торино
Специя
01
15.01
Удинезе
Болонья
12
15.01
Сассуоло
Лацио
02
14.01
Интер
Верона
10
14.01
Лечче
Милан
22
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:06 (мск), источник: Sport24

Стало известно имя нового президента «Ювентуса» после скандального ухода Аньелли

Совет директоров «Ювентуса» утвердил назначение нового президента клуба.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт "Ювентуса"

Как сообщает официальный сайт туринцев, новым главой клуба после отставки Андреа Аньелли стал Джанлука Ферреро.

Напомним, что в конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса», в том числе президент Андреа Аньелли, подали в отставку. 1 декабря прокуратура Турина подготовила повестку о передаче Аньелли под суд. Его и других руководителей подозревают в нарушениях в финансовом управлении «Ювентусом».

В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм трансферов футболистов, включая нападающего Криштиану Роналду, выступавшего за «старую синьору» с 2018 по 2021 год.

Руководству «бьянконери» могут вменять в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Как не стыдно?!» Россиянка отреагировала на шокирующее признание украинки после конкурса «Мисс Вселенная» в США
MISS MAXIM улетела из России в Дубай: «Тут мужчины интереснее, чем на родине. И украинцы, и подкаченные иностранцы»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь