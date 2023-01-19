Стало известно имя нового президента «Ювентуса» после скандального ухода Аньелли

Как сообщает официальный сайт туринцев, новым главой клуба после отставки Андреа Аньелли стал Джанлука Ферреро.

Напомним, что в конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса», в том числе президент Андреа Аньелли, подали в отставку. 1 декабря прокуратура Турина подготовила повестку о передаче Аньелли под суд. Его и других руководителей подозревают в нарушениях в финансовом управлении «Ювентусом».

В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм трансферов футболистов, включая нападающего Криштиану Роналду, выступавшего за «старую синьору» с 2018 по 2021 год.