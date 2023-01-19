Назван футбольный клуб с самым высоким доходом в мире

Второй год подряд мировой рейтинг возглавил «Манчестер Сити». Доход команды составил 731 миллион евро, что на 66 миллионов больше, чем в предыдущем сезоне.

Второе место сохранил мадридский «Реал», получивший 713,8 миллиона евро. Замкнул тройку лучших английский «Ливерпуль» с показателем в 701,7 миллиона.

Общий доход 20 клубов, попавших в рейтинг, составил 9,2 миллиарда евро. Таким образом, по сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 13 процентов.