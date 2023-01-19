«Тобол» продлил соглашение с защитником сборной Казахстана
Защитник сборной Казахстана Багдат Каиров продлил контракт с «Тоболом», сообщает пресс-служба клуба.
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Защитник сборной Казахстана Багдат Каиров продлил контракт с «Тоболом», сообщает пресс-служба клуба.
Состав костанайской команды универсальный защитник пополнил летом 2021 года и в первой же официальной игре появился на поле в стартовом составе. После чего основательно закрепил за собой место на фланге обороны.
«Тренерский штаб надеется на игрока и в следующем сезоне», — говорится в сообщении «Тобола».
Новый контракт Каирова рассчитан на один год.