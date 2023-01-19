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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» продлил соглашение с защитником сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана Багдат Каиров продлил контракт с «Тоболом», сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ФК "Тобол"

Состав костанайской команды универсальный защитник пополнил летом 2021 года и в первой же официальной игре появился на поле в стартовом составе. После чего основательно закрепил за собой место на фланге обороны.

«Тренерский штаб надеется на игрока и в следующем сезоне», — говорится в сообщении «Тобола».

Новый контракт Каирова рассчитан на один год.

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