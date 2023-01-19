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18:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» объявила о трансфере голкипера «Боруссии» Зоммера

«Бавария» 19 января на официальном сайте объявила о трансфере голкипера «Боруссии» из Менхенгладбаха Янна Зоммера.

Бавария
Боруссия МЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Соглашение с 34-летним голкипером сборной Швейцарии подписано до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Зоммера в «Баварию» составит 8 миллионов евро + 1,5 миллиона в виде бонусов. Также мюнхенский клуб заплатит 1 миллион евро в случае победы в бундеслиге и по 250 тысяч евро за победу в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

В текущем сезоне швейцарец пропустил 19 мячей в 15 матчах за «Боруссию», отыграв четыре встречи на ноль.

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