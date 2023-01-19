«Бавария» объявила о трансфере голкипера «Боруссии» Зоммера

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Зоммера в «Баварию» составит 8 миллионов евро + 1,5 миллиона в виде бонусов. Также мюнхенский клуб заплатит 1 миллион евро в случае победы в бундеслиге и по 250 тысяч евро за победу в Лиге чемпионов и Кубке Германии.