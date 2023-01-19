Супершоу Месси и Роналду в финальной дуэли: команда Лео победила 5:4, но Криштиану забил больше

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Встреча лучших

Многие мечтали, чтобы в финале ЧМ-2022 друг с другом встретились Аргентина и Португалия. Это был бы феноменальный сюжет: два лучших футболиста XXI века могли бы биться за главный футбольный трофей — единственный, которого не хватало их славным карьерам. Но судьба распорядилась иначе: Роналду выбыл в четвертьфинале, Месси победил, а мы и так получили роскошнейший финал.

Однако дуэли двух икон в Катаре нам все-таки не хватило. А когда есть спрос, есть и предложение: арабские футбольные власти решили провернуть мощный маркетинговый ход и устроить товарищеский матч с участием команд, за которые играют Роналду и Месси. Как известно, «ПСЖ», где выступает аргентинец, владеет Катарский инвестиционный фонд, а португалец месяц назад перешел в аравийский клуб «Аль-Наср». Договориться было не очень трудно, о чем свидетельствует скорость: о товарищеском матче было официально объявлено в начале 2023 года, а уже 19 января он состоялся.

Маркетинговый ход Саудовской Аравии

«ПСЖ» противостояли игроки не только «Аль-Насра», но и другого местного гранда — «Аль-Хиляля». Занятно, что этот клуб в последнее время часто мелькает в новостях рядом с фамилией Месси и якобы готов предложить аргентинцу контракт на астрономическую сумму, но пока форвард «Пари Сен-Жермен» приехал в Эр-Рияд лишь погостить. Хотя, вполне возможно, Лео, пользуясь случаем, уже провел устные переговоры с представителями «Аль-Хиляля».

Для Саудовской Аравии эта игра была чрезвычайно важна с точки зрения имиджа. Она в последние годы активно вкладывается в футбол — примерно так же, как раньше делал Катар. Аравийцы очень хотят принять у себя ЧМ-2030 (совместно с Грецией и Египтом), поэтому не жалеют денег — к примеру, Эр-Рияд уже не первый год принимает у себя матчи Суперкубка Испании. Привлечение в местный чемпионат и Роналду, и Месси существенно увеличит статус аравийского футбола. Португалец уже там, а если туда переберется и аргентинец, то мы еще увидим не одну игру между двумя звездами.

Билет за 2,6 миллиона долларов

Однако сейчас все новости о будущем Месси — предположения и слухи. Поэтому матч между «ПСЖ» и «Аль-Насром»/ «Аль-Хилялем» подавался под соусом финальной дуэли двух величайших футболистов современности. Естественно, ажиотаж в Саудовской Аравии был огромен: гигант-стадион имени Короля Фахда был заполнен до отказа, а один бизнесмен даже потратил на билет целых 2,6 миллиона долларов.

Разумеется, Месси и Роналду вышли в стартовых составах. Для Криштиану это еще и был дебют на Аравийской земле, ведь он еще не играл за «Аль-Наср». У «ПСЖ» вышли почти все лучшие — вероятно, Кристоф Гальтье просто не имел права выставить второй состав на товарищескую встречу по условиям договора на клубном уровне.

Результативный футбол

Зрелище удалось. Понятно, что матчи без турнирной мотивации часто получаются открытыми и результативными, но здесь были опасения относительно настроя футболистов «ПСЖ». Они несколько дней назад уступили «Ренну» и сократили отрыв от второго места в чемпионате Франции до трех очков, так что могли бы сэкономить силы. Но нет.

Главные вопросы игры были сняты уже к середине первого тайма — сперва забил Месси, а затем и Роналду. Счет 1:1 был бы красивым для матча с такими авторами голов, но публика требовала больше. И она получила больше. Еще в первом тайме Роналду эффектным финтом убрал Солера на фланге, Бернат получил красную карточку за лишение соперника явной возможности забить, Маркиньос замкнул пас Мбаппе, а Неймар не реализовал пенальти. Прямо перед перерывом Криштиану после ужасного исполнения штрафного и попадания в штангу оформил дубль, так что в раздевалку команды ушли при волшебном счете 2:2.

По часу для каждой звезды

Сами звезды изредка, но все же пересекались на поле. Например, на второй минуте Роналду отобрал мяч у Месси в центре поля, а еще пару раз режиссеры выхватывали их взгляды и смешки. Вообще улыбались в этой игре все: да, было три пенальти, удаление, болезненное столкновение Роналду с Навасом, но атмосфера все равно оставалась дружелюбной, а игра — открытой.

Вскоре после перерыва «ПСЖ» снова вышел вперед — на этот раз отличился Маркиньос. Быстро счет сравнял Чан Хен Су из «Аль-Хиляля», а затем забил Мбаппе. После этого наступило время массовых замен — очевидно, что соперники договорились предоставить своим лидерам не больше 60 минут. По истечении часа были заменены и Месси, и Криштиану, и Мбаппе, и Неймар. Сразу после этого резко упал и темп игры, и зрелищность. Только на 78-й минуте молодой форвард «ПСЖ» Экитике прервал голевую паузу, а в добавленное время Талиска установил окончательный счет — 5:4.