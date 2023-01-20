«Барселона» разгромила «Сеуту» в ⅛ финала Кубка Испании
«Барселона» на выезде разгромила «Сеуту» в матче ⅛ финала Кубка Испании — 5:0. Встреча прошла на стадионе «Альфонсо Мурубе».
Барселона
«Барселона» на выезде разгромила «Сеуту» в матче ⅛ финала Кубка Испании — 5:0. Встреча прошла на стадионе «Альфонсо Мурубе».
В составе победителей голами отметились Рафинья, Ансу Фати, Франк Кесси и Роберт Левандовски, сделавший дубль.
Соперник «Барселоны» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в своих матчах ⅛ финала одержали «Атлетико», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Севилья», «Валенсия» и «Осасуна».