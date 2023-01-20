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00:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» разгромила «Сеуту» в ⅛ финала Кубка Испании

«Барселона» на выезде разгромила «Сеуту» в матче ⅛ финала Кубка Испании — 5:0. Встреча прошла на стадионе «Альфонсо Мурубе».

Барселона
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Источник: AFP 2022

В составе победителей голами отметились Рафинья, Ансу Фати, Франк Кесси и Роберт Левандовски, сделавший дубль.

Соперник «Барселоны» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в своих матчах ⅛ финала одержали «Атлетико», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Севилья», «Валенсия» и «Осасуна».

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