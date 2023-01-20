«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии, уступая со счетом 0:2

ТАСС, 20 января. «Манчестер Сити» дома со счетом 4:2 обыграл «Тоттенхэм» в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу, уступая после первого тайма с разницей в два мяча. Встреча прошла в ночь на пятницу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Хулиан Альварес (51-я минута), Эрлинг Холанд (53) и Рияд Марез (63 и 90). У проигравших отличились Деян Кулушевски (44) и Эмерсон (45+2).

Холанд забил свой 22-й мяч в текущем чемпионате Англии, проведя 18 матчей. Норвежец является лучшим бомбардиром турнира.

«Манчестер Сити» после 19 туров набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Находящийся на первой строчке «Арсенал» опережает команду из Манчестера на пять очков и провел на один матч меньше. «Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд и с 33 очками после 20 игр располагается на пятой строчке.