«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Стартовый свисток главного арбитра Ивано Пеццуто прозвучал в 23:00 по московскому времени.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте встречи — отличился Мойзе Кин, выведя туринский клуб вперёд. «Монце» удалось отыграться ещё до перерыва усилиями Маттиа Валоти.

Решающий гол в матче был забит на 78-й минуте игрового времени — отличился Федерико Кьеза, принеся «Ювентусу» победу и выход в четвертьфинал турнира.