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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

В Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» состоялся матч ⅛ финала Кубка Италии, в котором местный «Ювентус» встречался с «Монцей».

Ювентус
МонцаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ювентус"

Стартовый свисток главного арбитра Ивано Пеццуто прозвучал в 23:00 по московскому времени.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте встречи — отличился Мойзе Кин, выведя туринский клуб вперёд. «Монце» удалось отыграться ещё до перерыва усилиями Маттиа Валоти.

Решающий гол в матче был забит на 78-й минуте игрового времени — отличился Федерико Кьеза, принеся «Ювентусу» победу и выход в четвертьфинал турнира.

Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты Кубка Италии — в следующий раунд турнира пробились «Интер», «Торино», «Фиорентина», «Рома», «Кремонезе», «Аталанта», «Лацио» и «Ювентус».

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