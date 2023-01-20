«Реал» вырвал победу у «Вильярреала» в ⅛ Кубка Испании, уступая 0:2 после 1-го тайма

Мадридцы неудачно начали встречу: уже на четвёртой минуте хозяева открыли счёт благодаря голу Этьена Капу с передачи Жерара Морено. На 42-й минуте Саму Чуквезе укрепил преимущество «Вильярреала», ассистировал вновь Жерар Морено.

На 57-й минуте «сливочные» сократили отставание в счёте благодаря голу Винисиуса, точный пас ему отдал Даниель Себальос. На 69-й минуте защитник Эдер Милитао сравнял счёт в этой встрече. На 86-й минуте матча полузащитник Даниель Себальос с передачи Марко Асенсио принёс команде волевую победу и выход в четвертьфинал Кубка Испании — 3:2.