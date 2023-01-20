Что стояло за трансфером Мудрика в «Челси». Инсайды о переговорах

Украинский футболист Михаил Мудрик отправился в девятую команду АПЛ, а не в первую. В ту, которая вряд ли будет выступать в Лиге чемпионов в следующем году, а не в ту, которая уже через несколько месяцев может стать чемпионом Англии.

Главное спортивное СМИ Англии The Athletic выпустило большой материал, в котором подробно рассказало, почему футболист оказался именно в «Челси», а не в «Арсенале».

Какая у Мудрика зарплата?

£ 97 тысяч в неделю. Это больше, чем предлагал «Арсенал», но не намного. В общей сложности вингер будет получать более £ 5 млн в год, а контракт рассчитан на 7,5 года (с опцией продления ещё на 12 месяцев). То есть «Челси» подписал футболиста на долгий срок и на относительно низкую для клуба зарплату. Например, такие футболисты, как Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои, не являются основными (последнего отдали в аренду «Байеру»), но получают £ 150 тысяч и £ 120 тысяч в неделю.

Сбить уровень зарплат в ведомости — часть долгосрочной стратегии «Челси» при новых владельцах. С другой стороны, не очень понятно, как в эту концепцию вписывается трансфер, например, 28-летнего Рахима Стерлинга. Его взяла уже новая дирекция во главе с Тоддом Боули. При этом вингер сборной Англии получает в три раза больше, чем Мудрик. Другой пример — переподписание контракта с Рисом Джеймсом на £ 250 тысяч в неделю.

Так или иначе, именно с Мудриком клуб сработал достаточно удачно — долгий контракт на пиковые годы футболиста при невысокой зарплате. Даже при неудачном сценарии, если футболист не заиграет в «Челси», его будет проще трудоустроить при таком окладе. В результате в штаб-квартире «Челси» преобладают радостные настроения из-за того, что футболист отправился в Западный Лондон, а не в Северный.

Как «Арсенал» занимался трансфером Мудрика?

По словам гендира «Шахтёра» Сергея Палкина, контакты с «Арсеналом» шли с октября. «Челси» вступил в борьбу за футболиста за две недели до трансфера. Тогда казалось, что игрок находится в шаге от «Арсенала», который ещё с лета нацеливался на Мудрика. После того как Пепе был отдан в аренду «Ницце», первым кандидатом в списке был Рафинья. И казалось, что за него «Арсенал» борется с «Челси», но футболист предпочёл «Барселону». Затем внимание «Арсенала» привлёк Педру Нету из «Вулверхэмптона», но вскоре интерес к нему угас при более пристальном внимании к футболисту.

В последние дни летнего трансферного окна «Арсенал» был готов изучить возможность перехода Мудрика, но травмы Парти и Эльнени заставили переключиться на поиски опорника (хотя в результате никто не был куплен). В тот период подразумевались более скромные суммы за Мудрика.

Уже ближе к зиме «Арсенал» пришёл к выводу, что именно Мудрик — то самое усиление, которое нужно команде для борьбы за чемпионский титул. Дошло до того, что Мудрику каждый день, каждые два дня, каждые три дня звонили из «Арсенала»: то спортивный директор Эду, то тренер Артета, то соотечественник Зинченко. В такой ситуации тяжело отказать команде, которая ещё и лидирует в АПЛ. 26 декабря Мудрик даже выложил в соцсетях, как наблюдает за матчем «Арсенала» и «Вест Хэма». Но тут было важно ещё убедить «Шахтёр».

За счёт чего «Челси» обошёл «Арсенал»?

Многие убеждены, что «Челси» перебил деньгами. Это не так. Клуб Тодда Боули заплатит за Мудрика € 70 млн. Ещё € 30 млн — возможные бонусы за достижение результата. Последнее предложение от «Арсенала» было таким же по сумме и долям, но сильно отличалось по скорости выплат.

«Шахтёр» был заинтересован в том, чтобы получить деньги раньше. Именно в этом клубам не удалось сойтись. Так «Арсенал» дал конкуренту возможность вклиниться в сделку, которая была близка к завершению. «Челси» оказался готов на значительно более оперативный график траншей.

6 января вечером совладелец «Челси» Бехдад Эгбали и недавно назначенный директор Пол Уинстенли отправились в Анталью. «Шахтёр» в Турции проводит тренировочный сбор во время зимнего перерыва. Представители «Челси» прибыли 7 января утром и провели встречу с «Шахтёром» в отеле в Белеке (город рядом с Антальей). В переговорах участвовали Палкин, Срна, а также Мудрик и его представители.

До этого момента футболист склонялся к переходу в «Арсенал», но представители «Челси» убедили игрока, что предоставят ему платформу для достижения успеха. Владелец «Шахтёра» Ринат Ахметов не находился в Турции, но затем пообщался с представителями «Челси» по телефону. Отмечалось и то, что у «Арсенала» на левом фланге атаки выступает 21-летний игрок сборной Бразилии Мартинелли, что может сказаться на игровом времени Мудрика (хотя в «Челси» тоже хватает вингеров).

Кто ещё претендовал на Мудрика?

В какой-то момент немецкий «Байер» думал, что у него есть договорённость по трансферу Мудрика за € 20 млн. Вскоре стало понятно, что на футболиста есть другие претенденты. В конце лета «Брентфорд» сделал рекордное для себя предложение — € 30 млн. Английской команде тоже казалось, что сделка близка к завершению. Кроме того, «Эвертон» и «Ньюкасл» показывали заинтересованность в игроке.

Нюанс, который может напрягать болельщиков «Челси»: один из клубов АПЛ сбавил интерес к Мудрику, когда сделал несколько звонков и не получил восторженных отзывов о характере футболиста. Однако затем футболист проявил себя в Лиге чемпионов, и его трудовая этика улучшилась. Отмечается, что он стал оставаться после тренировок для дополнительной отработки навыков.

Что касается игровой практики, то не стоит ждать, что Мудрик проведёт 90 минут на «Энфилде» уже в ближайшем туре в эту субботу. Футболист не принимал участия в официальных матчах с 23 ноября, и ему явно потребуется время для набора формы.