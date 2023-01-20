Хвича Кварацхелия пропустит матч «Наполи» с «Сарленитаной» из-за болезни

«Кварацхелия не поедет с командой в Салернитану. У него жар, врачу пришлось дать ему лекарство, чтобы снять симптомы», — приводит слова главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти с пресс-конференции пресс-служба итальянского клуба.

Ранее стало известно, что Кварацхелия не принял участия в предматчевой тренировке неаполитанцев. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил семь голов и отдал семь результативных передач.