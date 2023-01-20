Экс-игрока «Барселоны» приговорили к 10 месяцам тюрьмы за участие в договорных матчах

По решению суда господин Торрес также дисквалифицирован на 22 месяца и оштрафован на €400 тыс. Как уточняет издание, это первый обвинительный приговор в судебной практике Испании по делу о коррупции в спорте.

Поначалу Хави Торресу хотели назначить наказание в виде года тюремного заключения и отстранения от футбольных матчей на два года. Но Верховный суд постановил сократить срок заключения и дисквалификации до 10 и 22 месяцев соответственно. Помимо тюремного заключения суд обязал господина Торреса оплатить часть судебных издержек.