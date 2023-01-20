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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-игрока «Барселоны» приговорили к 10 месяцам тюрьмы за участие в договорных матчах

Бывший футболист испанского клуба «Барселона» Хави Торрес приговорен к десяти месяцам тюремного заключения за участие в договорных матчах, сообщает Marca.

Барселона
Осасуна
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Источник: AFP 2022

По решению суда господин Торрес также дисквалифицирован на 22 месяца и оштрафован на €400 тыс. Как уточняет издание, это первый обвинительный приговор в судебной практике Испании по делу о коррупции в спорте.

Поначалу Хави Торресу хотели назначить наказание в виде года тюремного заключения и отстранения от футбольных матчей на два года. Но Верховный суд постановил сократить срок заключения и дисквалификации до 10 и 22 месяцев соответственно. Помимо тюремного заключения суд обязал господина Торреса оплатить часть судебных издержек.

В сезоне 2013/14 выступавший за «Бетис» Хави Торрес и его одноклубник Антонио Амайя договорились с бывшими руководителями испанского клуба «Осасуна» за €650 тыс. обеспечить нужный результат в финальном матче. Несмотря на то что «Бетис» уступил со счетом 1:2, «Осасуна» вылетела из чемпионата. Впоследствии по делу о коррупции также были арестованы несколько представителей руководства «Осасуны».

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