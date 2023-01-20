«Реал» сыграет с «Атлетико» в ¼ финала Кубка Испании. «Барселона» против «Сосьедада»

Борьбу за трофей продолжают восемь команд: мадридские «Реал» и «Атлетико», «Барселона», «Реал» Сосьедад, «Валенсия», «Атлетик» Бильбао, «Осасуна» и «Севилья».

По итогам жеребьёвки в четвертьфинале «Реал» и «Атлетико» сыграют в мадридском дерби, а «Барселона» сыграет с «Реалом» Сосьедад.

Все пары выглядят следующим образом:

«Реал» — «Атлетико»

«Осасуна» — «Севилья»

«Валенсия» — «Атлетик» Бильбао

«Барселона» — «Реал Сосьедад»

Матчи пройдут во вторник, среду и четверг следующей недели (24, 25 и 26 января).