«Реал» сыграет с «Атлетико» в ¼ финала Кубка Испании. «Барселона» против «Сосьедада»
Прошла жеребьёвка четвертьфиналом Кубка Испании по футболу сезона 2022/2023.
Прошла жеребьёвка четвертьфиналом Кубка Испании по футболу сезона 2022/2023.
Борьбу за трофей продолжают восемь команд: мадридские «Реал» и «Атлетико», «Барселона», «Реал» Сосьедад, «Валенсия», «Атлетик» Бильбао, «Осасуна» и «Севилья».
По итогам жеребьёвки в четвертьфинале «Реал» и «Атлетико» сыграют в мадридском дерби, а «Барселона» сыграет с «Реалом» Сосьедад.
Все пары выглядят следующим образом:
Матчи пройдут во вторник, среду и четверг следующей недели (24, 25 и 26 января).
На прошлой стадии турнира мадридский «Реал» выбил «Вильярреал», «Барселона» разгромила «Сеуту», «Атлетик» обыграл «Эспаньол», «Севилья» справилась с «Алавесом», «Реал» Сосьедад добился победы над «Мальоркой», «Валенсия» забила четыре безответных мяча «Спортингу», «Атлетико» победил «Леванте».