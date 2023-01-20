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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» сыграет с «Атлетико» в ¼ финала Кубка Испании. «Барселона» против «Сосьедада»

Прошла жеребьёвка четвертьфиналом Кубка Испании по футболу сезона 2022/2023.

Реал
Атлетико
Барселона
Реал Сосьедад
Валенсия
Атлетик
Осасуна
СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Борьбу за трофей продолжают восемь команд: мадридские «Реал» и «Атлетико», «Барселона», «Реал» Сосьедад, «Валенсия», «Атлетик» Бильбао, «Осасуна» и «Севилья».

По итогам жеребьёвки в четвертьфинале «Реал» и «Атлетико» сыграют в мадридском дерби, а «Барселона» сыграет с «Реалом» Сосьедад.

Все пары выглядят следующим образом:

  • «Реал» — «Атлетико»
  • «Осасуна» — «Севилья»
  • «Валенсия» — «Атлетик» Бильбао
  • «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Матчи пройдут во вторник, среду и четверг следующей недели (24, 25 и 26 января).

На прошлой стадии турнира мадридский «Реал» выбил «Вильярреал», «Барселона» разгромила «Сеуту», «Атлетик» обыграл «Эспаньол», «Севилья» справилась с «Алавесом», «Реал» Сосьедад добился победы над «Мальоркой», «Валенсия» забила четыре безответных мяча «Спортингу», «Атлетико» победил «Леванте».

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