Футболист Депай перешел из «Барселоны» в «Атлетико»
Соглашение рассчитано на 2,5 сезона.
Соглашение рассчитано на 2,5 сезона.
ТАСС, 20 января. Нидерландский нападающий Мемфис Депай перешел из «Барселоны» в мадридский «Атлетико». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба мадридской команды.
Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на 2,5 сезона. Сумма трансфера составила €3 млн + €1 млн бонусами.
Депай выступал за «Барселону» с июля 2021 года, за это время в составе команды он сыграл в 42 матчах, в которых забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи. Также он выступал за французский «Лион», английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский ПСВ. Он является чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка Англии и Суперкубка Испании. В составе сборной Нидерландов в его активе 86 матчей и 43 гола, в 2014 году он стал бронзовым призером чемпионата мира. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в €20 млн.
«Атлетико» после 17 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков. «Барселона» лидирует с 41 очком после 16 игр.