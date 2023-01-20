Футболист Депай перешел из «Барселоны» в «Атлетико»

Депай выступал за «Барселону» с июля 2021 года, за это время в составе команды он сыграл в 42 матчах, в которых забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи. Также он выступал за французский «Лион», английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский ПСВ. Он является чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка Англии и Суперкубка Испании. В составе сборной Нидерландов в его активе 86 матчей и 43 гола, в 2014 году он стал бронзовым призером чемпионата мира. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в €20 млн.