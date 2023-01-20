Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Сельта
Футбол. Зарубежный
19.01
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
42
Футбол. Зарубежный
21.01
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
21.01
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21.01
Верона
Лечче
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
16.01
Кадис
Эльче
11
15.01
Альмерия
Атлетико
11
15.01
Хетафе
Эспаньол
12
14.01
Реал Сосьедад
Атлетик
31
14.01
Осасуна
Мальорка
10
14.01
Жирона
Севилья
21
14.01
Вальядолид
Райо Вальекано
01
13.01
Сельта
Вильярреал
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:52 (мск), источник: ТАСС

Футболист Депай перешел из «Барселоны» в «Атлетико»

Соглашение рассчитано на 2,5 сезона.

Барселона
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Атлетико" Мадрид

ТАСС, 20 января. Нидерландский нападающий Мемфис Депай перешел из «Барселоны» в мадридский «Атлетико». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба мадридской команды.

Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на 2,5 сезона. Сумма трансфера составила €3 млн + €1 млн бонусами.

Депай выступал за «Барселону» с июля 2021 года, за это время в составе команды он сыграл в 42 матчах, в которых забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи. Также он выступал за французский «Лион», английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский ПСВ. Он является чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка Англии и Суперкубка Испании. В составе сборной Нидерландов в его активе 86 матчей и 43 гола, в 2014 году он стал бронзовым призером чемпионата мира. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в €20 млн.

«Атлетико» после 17 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков. «Барселона» лидирует с 41 очком после 16 игр.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что изменилось в мировом фигурном катании с уходом российской сборной
Российский хоккеист рассказал о жизни и игре в Канаде
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь