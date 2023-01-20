Марко Ройс может перейти в «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг провёл встречу с агентом игрока

Согласно сведениям источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг уже провёл встречу с агентом Ройса — стороны обсудили детали потенциального сотрудничества. По окончании нынешнего сезона Марко может стать свободным агентом и присоединиться к «Манчестер Юнайтед» совершенно бесплатно. При этом к футболисту также проявляет интерес саудовский «Аль-Наср», состав которого недавно пополнил звёздный форвард Криштиану Роналду.