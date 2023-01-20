Прокуратура требует снять с «Ювентуса» 9 очков, а также дисквалификаций для Аньелли, Недведа, Паратичи и других директоров
Прокуратура требует снять 9 очков с «Ювентуса» на фоне истории с махинациями.
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Прокуратура требует снять 9 очков с «Ювентуса» на фоне истории с махинациями.
Кроме того, запрошены дисквалификации — на 20 месяцев и 10 дней для бывшего директора «Юве» Паратичи, 16 месяцев для экс-президента клуба Андреа Аньелли. И по 12 месяцев для других экс-директоров — Павла Недведа, Паоло Гаримберти и Маурицио Арривабене.
Напомним, ранее руководители «Юве» ушли в отставку. Аньелли, Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности. Сообщалось, что им грозят тюрьма или штрафы.
Источник — Sky Sport Italia.