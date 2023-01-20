Прокуратура требует снять с «Ювентуса» 9 очков, а также дисквалификаций для Аньелли, Недведа, Паратичи и других директоров

Кроме того, запрошены дисквалификации — на 20 месяцев и 10 дней для бывшего директора «Юве» Паратичи, 16 месяцев для экс-президента клуба Андреа Аньелли. И по 12 месяцев для других экс-директоров — Павла Недведа, Паоло Гаримберти и Маурицио Арривабене.