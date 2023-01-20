Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Сельта
Футбол. Зарубежный
19.01
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
42
Футбол. Зарубежный
21.01
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
21.01
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21.01
Верона
Лечче
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
16.01
Эмполи
Сампдория
10
15.01
Рома
Фиорентина
20
15.01
Аталанта
Салернитана
82
15.01
Торино
Специя
01
15.01
Удинезе
Болонья
12
15.01
Сассуоло
Лацио
02
14.01
Интер
Верона
10
14.01
Лечче
Милан
22
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
17:02 (мск), источник: Sports.Ru

Прокуратура требует снять с «Ювентуса» 9 очков, а также дисквалификаций для Аньелли, Недведа, Паратичи и других директоров

Прокуратура требует снять 9 очков с «Ювентуса» на фоне истории с махинациями.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Кроме того, запрошены дисквалификации — на 20 месяцев и 10 дней для бывшего директора «Юве» Паратичи, 16 месяцев для экс-президента клуба Андреа Аньелли. И по 12 месяцев для других экс-директоров — Павла Недведа, Паоло Гаримберти и Маурицио Арривабене.

Напомним, ранее руководители «Юве» ушли в отставку. Аньелли, Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности. Сообщалось, что им грозят тюрьма или штрафы.

Источник — Sky Sport Italia.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь