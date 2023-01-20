«Арсенал» объявил о переходе Леандро Троссарда

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Сообщается, что игрок подписал долгосрочный контракт. Троссард будет выступать за «канониров» под 19-м номером.

Ранее появилась информация, что футболист отстранён от тренировок с «Брайтоном». Троссард пропустил игру с «Ливерпулем» (3:0).

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги игрок в 16 матчах забил семь голов и отдал две результативные передачи. На чемпионате мира 2022 года в Катаре он провёл три игры за сборную Бельгии.