Роналду готов судиться с «Юве» из-за невыплаты 19+ млн евро, обещанных по тайному соглашению

Причина в том, что туринский клуб так и не выплатил португальцу обещанные 19,9 млн евро (по другим данным, 19,6 млн) в рамках тайного соглашения.

У Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое в ходе обысков 23 марта 2022 года нашли в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине. В рамках этой сделки «Юве» до сих пор не выплатил форварду 19,9 млн евро. Выплату обещали даже в случае ухода Криштиану.

Речь идет о соглашении, которое «Юве» заключил с некоторыми футболистами в период ковида. Те согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.