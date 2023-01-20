Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Сельта
Футбол. Зарубежный
21.01
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
21.01
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21.01
Верона
Лечче
Футбол. Зарубежный
21.01
Бохум
Герта
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
16.01
Эмполи
Сампдория
10
15.01
Рома
Фиорентина
20
15.01
Аталанта
Салернитана
82
15.01
Торино
Специя
01
15.01
Удинезе
Болонья
12
15.01
Сассуоло
Лацио
02
14.01
Интер
Верона
10
14.01
Лечче
Милан
22
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
19:53 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду готов судиться с «Юве» из-за невыплаты 19+ млн евро, обещанных по тайному соглашению

Криштиану Роналду готов подать в суд на «Ювентус».

ЮвенесЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Причина в том, что туринский клуб так и не выплатил португальцу обещанные 19,9 млн евро (по другим данным, 19,6 млн) в рамках тайного соглашения.

У Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое в ходе обысков 23 марта 2022 года нашли в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине. В рамках этой сделки «Юве» до сих пор не выплатил форварду 19,9 млн евро. Выплату обещали даже в случае ухода Криштиану.

Речь идет о соглашении, которое «Юве» заключил с некоторыми футболистами в период ковида. Те согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.

Напомним, летом 2018 года Роналду подписал с «Ювентусом» 3-летний контракт на 31 млн евро в год. В августе 2021-го португалец покинул туринский клуб.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь