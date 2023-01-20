СМИ: самого титулованного футболиста в истории Алвеса заключили под стражу
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, подозреваемый в сексуальных домогательствах, заключен под стражу, сообщает Marca.
Ранее СМИ сообщали, что женщина, имя которой не разглашается, 2 января подала заявление в полицию на 39-летнего защитника, обвинив его в насильственных действиях сексуального характера. По ее словам, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря. Футболист отрицал свою вину.
В пятницу суд первой инстанции Барселоны удовлетворил ходатайство прокуратуры и определил Алвесу меру пресечения в виде заключения под стражу, отказав ему в освобождении под залог.
Алвес является самым титулованным футболистом в истории. На его счету 46 трофеев. В составе «Барселоны» он стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также Алвес играл за испанскую «Севилью», итальянский «Ювентус», французский «Пари Сен-Жермен» и бразильские команды «Баия» и «Сан-Паулу».