СМИ: самого титулованного футболиста в истории Алвеса заключили под стражу

Ранее СМИ сообщали, что женщина, имя которой не разглашается, 2 января подала заявление в полицию на 39-летнего защитника, обвинив его в насильственных действиях сексуального характера. По ее словам, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря. Футболист отрицал свою вину.

В пятницу суд первой инстанции Барселоны удовлетворил ходатайство прокуратуры и определил Алвесу меру пресечения в виде заключения под стражу, отказав ему в освобождении под залог.