С «Ювентуса» сняли 15 очков из-за дела о финансовых махинациях. Клуб упал на 10-е место в Серии А
«Ювентус» лишен 15 очков в таблице Серии А из-за дела о финансовых махинациях.
«Ювентус» лишен 15 очков в таблице Серии А из-за дела о финансовых махинациях.
Суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. Прокурор просил снять с «Ювентуса» девять очков.
По делу проходили и другие клубы, однако суд FIGC оправдал их. Из-за снятия баллов «бьянконери» теперь занимают 10-е место в Серии А с 22 очками. Отметим, что «Ювентус» может подать апелляцию на это решение.
Напомним, «Ювентус» обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов. Ранее руководители «Юве» ушли в отставку. Сообщалось, что Аньелли, Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности.