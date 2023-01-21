С «Ювентуса» сняли 15 очков из-за дела о финансовых махинациях. Клуб упал на 10-е место в Серии А

Суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. Прокурор просил снять с «Ювентуса» девять очков.

По делу проходили и другие клубы, однако суд FIGC оправдал их. Из-за снятия баллов «бьянконери» теперь занимают 10-е место в Серии А с 22 очками. Отметим, что «Ювентус» может подать апелляцию на это решение.