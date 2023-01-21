«Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

Встреча, которая прошла в Лейпциге, завершилась со счетом 1:1. На гол гостей в исполнении Эрика Шупо-Мотинга (37-я минута) хозяева ответили точным ударом Марселя Хальстенберга (52).

В составе мюнхенцев дебютировал перешедший из мёнхенгладбахской «Боруссии» швейцарский вратарь Янн Зоммер. Ранее основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сломал правую голень во время катания на лыжах и выбыл из строя до конца текущего сезона.

Предыдущий матч чемпионата Германии прошел 13 ноября, после чего турнир ушел на паузу, связанную с чемпионатом мира в Катаре.