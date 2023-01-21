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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
01:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. «Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.

Лейпциг
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Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в Лейпциге, завершилась со счетом 1:1. На гол гостей в исполнении Эрика Шупо-Мотинга (37-я минута) хозяева ответили точным ударом Марселя Хальстенберга (52).

В составе мюнхенцев дебютировал перешедший из мёнхенгладбахской «Боруссии» швейцарский вратарь Янн Зоммер. Ранее основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сломал правую голень во время катания на лыжах и выбыл из строя до конца текущего сезона.

Предыдущий матч чемпионата Германии прошел 13 ноября, после чего турнир ушел на паузу, связанную с чемпионатом мира в Катаре.

«Бавария», набрав 35 очков, сохранила лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. «Лейпциг» с 29 очками идет на третьей позиции.

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1:1
Первый тайм: 0:1
Бавария
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