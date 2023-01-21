Мадуэке — 14-й трансфер «Челси» при Боули. Клуб потратит более 465 млн фунтов с учетом бонусов и аренд

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Еще одним новичком лондонского клуба стал 20-летний полузащитник Нони Мадуэке, которого «Челси» купил у ПСВ примерно за 35 миллионов евро (30 млн фунтов).

Этот трансфер стал 14-м для «синих» под руководством новых владельцев.

В общей сложности на трансферы при Боули лондонцы потратят более 465,5 млн фунтов с учетом возможных бонусов и выплат за аренды (401,5 млн фиксированных выплат, 51 млн возможных бонусов, 13 млн за аренды Жоау Феликса и Дениса Закарии).

Помимо Мадуэке, «Челси» подписал Михаила Мудрика, Уэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьера-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Габриэля Слонину и Дениса Закарию.