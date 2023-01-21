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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» выступил с официальным заявлением после решения суда

«Ювентус» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором сообщил, что намерен обжаловать наложенные на клуб санкции.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Клуб ожидает публикации причин и объявляет об обращении в Коллегию спортивных гарантов в рамках Кодекса спортивной юстиции», — написано в заявлении.

Ранее Федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Итальянской федерации футбола (FIGC) о возобновлении дела в отношении «Ювентуса» о финансовых нарушениях в деятельности клуба.

«Ювентус» будет лишён 15 очков в текущем чемпионате Италии. Таким образом, «старая синьора», у которой будет 22 очка, опустится на 10-е место в таблице Серии A.

Туринский клуб обвиняется в фиктивном приросте капитала: в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Ранее «Ювентус» располагался на третьей строчке турнирной таблицы с 37 очками.

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