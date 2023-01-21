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Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Палкин: ФИФА не помогает, а уничтожает украинские клубы

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин раскритиковал Спортивный арбитражный суд.

Шахтер
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Источник: Reuters

«Ассоциация европейских клубов отправила 1 миллион евро в помощь нашим командам. Но если говорим о ФИФА, то у нас есть большие претензии к ним. После начала событий на Украине они не помогают нашим клубам, а уничтожают их. Они ввели правило о контрактах легионеров, и мы потеряли наши инвестиции. У нас не было шанса вести переговоры с игроками, отправлять их в аренду или продавать. Им просто разрешили уйти бесплатно.

Мы подавали иск в CAS, но он был отклонён. После этого мы пойдём в Федеральный суд Швейцарии и в Европейскую комиссию, потому что были нарушены антимонопольные нормы. Самое важное — ФИФА создала систему в CAS, в которой невозможно выиграть дело против неё. Мы хотим изменить и сломать её, потому что каждый должен быть на одном уровне с законом. Никто не может быть выше закона. В следующие дни мы опубликуем заявление по этой ситуации. Надеюсь, она дойдёт до ЕС», — приводит слова Палкина Sky News.

Напомним, ранее «Шахтёр» подавал иск в отношении ФИФА с требованием о компенсации € 50 млн, однако данный иск был отклонён.

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