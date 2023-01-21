Матч против «Челси» станет 1000-м в тренерской карьере Клоппа. «Сумасшедшая цифра, но борода теперь седая»

«Это грандиозная вещь. Я делал работу для клубов, которые любил. Это сумасшедшая цифра, но борода теперь действительно седая. Этого не было, когда я приехал сюда. Я не уверен, что это из-за возраста и “Ливерпуля”.



Для меня это лучшая работа в мире. Это не расслабляющая работа, не та работа, где у вас много выходных, но мне это нравится. Я счастлив, что могу это делать, потому что это почти единственная работа, которую я могу делать. Я в порядке с волнением, давлением, выдающимися моментами и менее хорошими моментами. Это часть сделки. Никто не выигрывает постоянно. Я знал это изначально. Возможно, люди должны получить награду за 1000 хороших игр — я не уверен, что кто-то получит это», — цитирует Клоппа The Independent.