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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:14 (мск), источник: Sport24

Матч против «Челси» станет 1000-м в тренерской карьере Клоппа. «Сумасшедшая цифра, но борода теперь седая»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свое достижение. Матч против «Челси» в 21-го туре АПЛ станет для него 1000-м в качестве тренера.

Ливерпуль
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Источник: Reuters
Футбол

Англия 2022/2023
Тур 21, 21.01.2023, 15:30

Ливерпуль0Челси0

«Это грандиозная вещь. Я делал работу для клубов, которые любил. Это сумасшедшая цифра, но борода теперь действительно седая. Этого не было, когда я приехал сюда. Я не уверен, что это из-за возраста и “Ливерпуля”.

Для меня это лучшая работа в мире. Это не расслабляющая работа, не та работа, где у вас много выходных, но мне это нравится. Я счастлив, что могу это делать, потому что это почти единственная работа, которую я могу делать. Я в порядке с волнением, давлением, выдающимися моментами и менее хорошими моментами. Это часть сделки. Никто не выигрывает постоянно. Я знал это изначально. Возможно, люди должны получить награду за 1000 хороших игр — я не уверен, что кто-то получит это», — цитирует Клоппа The Independent.

Юрген Клопп провел 270 матчей в качестве тренера «Майнца», 319 во главе дортмундской «Боруссии» и 411 в «Ливерпуле».

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