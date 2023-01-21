Тренер «Ювентуса» впервые оценил наказание для клуба за финансовые махинации

Тренер заявил, что ситуация после потери клубом 15 очков в Серии А не меняется, так как команда продолжит бороться за каждую победу. Он назвал судебные разбирательства делом руководства, которое подаст апелляцию.

«Что будет дальше, будем думать потом, а пока мы постараемся выйти на седьмое место», — подчеркнул Аллегри.

Ранее 21 января Суд Федерации футбола Италии (FIGC) наказал «Ювентус» по делу о финансовых махинациях. Команду лишили 15 очков в чемпионата Италии, из-за чего команда теперь занимает десятое место в турнирной таблице с 22 баллами.