Тренер «Ювентуса» впервые оценил наказание для клуба за финансовые махинации
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри впервые оценил наказание для клуба за финансовые махинации. Его слова приводит Pazzi di Fanta.
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри впервые оценил наказание для клуба за финансовые махинации. Его слова приводит Pazzi di Fanta.
Тренер заявил, что ситуация после потери клубом 15 очков в Серии А не меняется, так как команда продолжит бороться за каждую победу. Он назвал судебные разбирательства делом руководства, которое подаст апелляцию.
«Что будет дальше, будем думать потом, а пока мы постараемся выйти на седьмое место», — подчеркнул Аллегри.
Ранее 21 января Суд Федерации футбола Италии (FIGC) наказал «Ювентус» по делу о финансовых махинациях. Команду лишили 15 очков в чемпионата Италии, из-за чего команда теперь занимает десятое место в турнирной таблице с 22 баллами.
В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.