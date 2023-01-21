«Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси». Клопп провел 1 000-й матч в тренерской карьере

ТАСС, 21 января. «Ливерпуль» дома со счетом 0:0 сыграл вничью с «Челси» в матче чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе «Энфилд».

На третьей минуте полузащитник «Челси» Кай Хаверц забил гол, однако взятие ворот было отменено после подсказки видеоассистента рефери (VAR) — в данном эпизоде был зафиксирован офсайд.

Для немца Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», этот матч стал 1 000-м в карьере главного тренера. Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года и вместе с командой по одному разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее специалист тренировал германские «Майнц» и «Боруссию» (Дортмунд), с которой дважды выиграл чемпионат Германии, один раз — кубок страны, а также вывел команду в финал Лиги чемпионов.

В составе «Челси» дебютировал 22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик, вышедший на замену на 55-й минуте. Игрок перешел в лондонский клуб 15 января из украинского «Шахтера», сумма трансфера составила €70 млн, еще €30 млн предусмотрено в качестве бонусов. Переход Мудрика стал самым дорогим в истории украинского футбола.