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17:45 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси». Клопп провел 1 000-й матч в тренерской карьере

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ливерпуль
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 21 января. «Ливерпуль» дома со счетом 0:0 сыграл вничью с «Челси» в матче чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе «Энфилд».

На третьей минуте полузащитник «Челси» Кай Хаверц забил гол, однако взятие ворот было отменено после подсказки видеоассистента рефери (VAR) — в данном эпизоде был зафиксирован офсайд.

Для немца Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», этот матч стал 1 000-м в карьере главного тренера. Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года и вместе с командой по одному разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее специалист тренировал германские «Майнц» и «Боруссию» (Дортмунд), с которой дважды выиграл чемпионат Германии, один раз — кубок страны, а также вывел команду в финал Лиги чемпионов.

В составе «Челси» дебютировал 22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик, вышедший на замену на 55-й минуте. Игрок перешел в лондонский клуб 15 января из украинского «Шахтера», сумма трансфера составила €70 млн, еще €30 млн предусмотрено в качестве бонусов. Переход Мудрика стал самым дорогим в истории украинского футбола.

«Ливерпуль» поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 29 очков в 19 матчах. «Челси» занимает 10-е место с 29 очками, набранными в 20 играх. В следующем матче «Ливерпуль» 4 февраля в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном», «Челси» днем ранее примет «Фулхэм».

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