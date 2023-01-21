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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Мудрик классно дебютировал за «Челси». Но для победы над «Ливерпулем» этого не хватило

А ещё у лондонцев очередная травма.

Челси
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Ливерпуль» и «Челси» — теперь словно братья. Команды завершили прошлый сезон в топ-3, но теперь скатились в середину таблицы. К тому же у обеих команд много травм и огромные сомнения, что удастся снова попасть в зону Лиги чемпионов.

В первом тайме «Ливерпуль» старался доминировать, но лучшие два момента остались за «Челси». Уже на третьей минуте Тьяго Силва попал в штангу. И если бы мяч добивал тот же бразилец или Чалоба, то гол засчитали бы. Однако после попадания мяча в штангу на добивании оказался уже Хаверц, который чуть-чуть залез в офсайд (оказался ближе к воротам, чем мяч).

Источник: Кадр из трансляции

На 33-й минуте уже никакого офсайда не было. Бадьяшиль (дебютировал в основе «Челси») оставил шансы голкиперу, и Алисон спас команду. Хотя удар головой наносился из вратарской, прямо перед рамкой и без сопротивления.

Источник: Кадр из трансляции

Моменты у «Ливерпуля» тоже возникали, но не такие убойные. Показалось, что команда выглядела нервозно и привыкала к составу, в котором одновременно Гакпо — центральный нападающий, Эллиотт — вингер, а в центре поля дебютировал в АПЛ в основе 18-летний Байчетич. При этом ещё в защите не было Трента, ван Дейка и Матипа. С другой стороны, у «Челси» травм сейчас явно не меньше.

А вот после перерыва моменты у «Ливерпуля» стали появляться. Правда, и у «Челси» никуда не делись. Особенно учитывая, что на 55-й минуте дебютировал Михаил Мудрик, который заменил Холла. Украинский вингер занял привычную позицию на левом фланге атаки. Он пока не готов проводить по 90 минут, потому что с ноября не участвовал в официальных матчах.

За отведённое время Мудрик впечатлил. Отметился уже на 64-й минуте, когда накрутил двух защитников в штрафной и почти забил с острого угла. Через две минуты посадил Милнера на жёлтую карточку. Вообще, противостояние сверхскоростного Мудрика против 37-летнего англичанина выглядело сомнительно, поэтому пришлось выпустить вместо него Трента. За минуту до этой замены мяч перелетел Милнера, и Мудрик едва не забил из отличной позиции.

В итоге забить не удалось вообще никому. Оба топ-клуба потеряли очки и остались в середине таблицы. Только теперь у «Челси» на ещё одного травмированного больше. Повреждение получил Чалоба. Кажется, оба клуба теперь будут бороться за попадание хоть в какие-то еврокубки, а о топ-4 говорить не совсем актуально.

Автор: Григорий Телингатер

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Первый тайм: 0:0
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