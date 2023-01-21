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22:27 (мск), источник: ТАСС

СМИ: самому титулованному футболисту в истории Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы

Бразильский защитник подозревается в сексуальном насилии и был заключен под стражу в Испании.

Барселона
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Источник: Reuters

ТАСС, 21 января. Бразильскому футболисту Дани Алвесу, который заключен под стражу на время расследования дела о сексуальном насилии, грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом в субботу сообщает испанская газета Marca.

Ранее суд начал следственные действия по делу о предполагаемом сексуальном насилии, якобы совершенном Алвесом в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря 2022 года. Позже бразилец был задержан и дал показания перед судом. Футболист и его окружение отвергают все обвинения. 21 января с футболистом расторг соглашение мексиканский «Пумас», в котором он играл с июля 2022 года. На данный момент спортсмен находится под стражей.

Marca сообщает, что после последней поправки в статью о сексуальном насилии бразильцу грозит наказание от четырех до 12 лет лишения свободы.

Алвесу 39 лет, помимо «Пумаса», он выступал за бразильские «Баию» и «Сан-Паулу», итальянский «Ювентус», французский ПСЖ, испанские «Севилью» и «Барселону». Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА, трижды — в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).

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