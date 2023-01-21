СМИ: самому титулованному футболисту в истории Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы

ТАСС, 21 января. Бразильскому футболисту Дани Алвесу, который заключен под стражу на время расследования дела о сексуальном насилии, грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом в субботу сообщает испанская газета Marca.

Ранее суд начал следственные действия по делу о предполагаемом сексуальном насилии, якобы совершенном Алвесом в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря 2022 года. Позже бразилец был задержан и дал показания перед судом. Футболист и его окружение отвергают все обвинения. 21 января с футболистом расторг соглашение мексиканский «Пумас», в котором он играл с июля 2022 года. На данный момент спортсмен находится под стражей.

Marca сообщает, что после последней поправки в статью о сексуальном насилии бразильцу грозит наказание от четырех до 12 лет лишения свободы.