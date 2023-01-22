«Наполи» без Кварацхелии уверенно обыграл «Салернитану» в матче чемпионата Италии

Счёт в матче был открыт в добавленное к первому тайму время: с передачи Андре Замбо Ангисса отличился Джованни Ди Лоренцо. В начале второго тайма итоговые цифры на табло установил Виктор Осимхен — 2:0 в пользу «Наполи». Отметим, что матч из-за болезни пропускал форвард неаполитанцев Хвича Кварацхелия.