Унылый «Ливерпуль» оставил Клоппа без победы в юбилейном матче, «Наполи» справился без Хвичи, Депай дебютировал в «Атлетико»
Главные события субботы в европейском футболе.
Главные события субботы в европейском футболе.
Яркая афиша потускнела из-за результатов «Ливерпуля» и «Челси» в нынешнем сезоне, и в прошлый уик-энд каких только мемов не родил интернет в преддверии встречи на «Энфилде». Однако в середине недели неудачники сезона немного поправили себе настроение. Красные по итогам переигровки с «Вулверхэмптоном» продлили свою кубковую кампанию, а лондонцы в отложенном матче чемпионата с «Кристал Пэлас» и вовсе одержали первую победу с начала календарного года.
«Челси» в итоге стартовал мощнее, однако быстрый гол при подаче углового не засчитали, потому что в офсайде оказались как попавший в штангу Тиагу Силва, так и отличившийся на добивании Хаверц. Когда же еще один стандарт завершился ударом Бадиашиля в противоход Алиссону, голкипер выдал сейв для хит-парадов даже не тура, а всего сезона.
Только после этого уже ближе к перерыву унылый в атаке «Ливерпуль» начал просыпаться. Зачастую не хватало только точности, как в эпизодах с участием активного Салаха. Но все же это не было так остро, как у дебютировавшего в составе «Челси» Мудрика, который в штрафной эффектно обвел двух оппонентов и попал в сетку с внешней стороны. Сравниться с ним — да и то с оговорками — мог Гакпо, лишь размявший Кепу из хорошей позиции.
Игравший на правом фланге ливерпульской обороны Милнер не справлялся с новичком синих, получив карточку за грубый фол и упустив своего оппонента в районе дальней штанги. Юргену Клоппу для понимания очевидного хватило нескольких минут, и в бой был брошен хоть и не всегда надежный, но быстрый Александр-Арнолд. Стало чуть спокойнее, а если бы оказавшийся в чужой штрафной защитник не запустил мяч выше ворот, решение тренера оказалось бы ключевым. Однако случился промах, и Клопп в своем 1000-м матче в карьере довольствовался ничьей, не устроившей ни его, ни Грэма Поттера. К тому же лазарет «Челси» пополнил получивший травму Чалоба.
«Ливерпулю» и «Челси» остается лишь завидовать «Ньюкаслу». Но только не в этот день, потому что «сороки» тоже не смогли порадовать забитыми мячами. Это, кстати, проблема. Если выстроенная Эдди Хау оборона — лучшая в АПЛ, то голы даются команде с большим трудом. С 31 декабря «Ньюкасл» провел в чемпионате четыре матча, три из которых завершились нулевыми ничьими. Конечно, на данном отрезке можно гордиться остановленной атакой «Арсенала», только все могло быть печальнее, если бы в прошлом туре на последних минутах Исак не забил «Фулхэму». С другой стороны, отрыв от идущего пятым «Тоттенхэма» все равно увеличился. Да и «Кристал Пэлас» не так прост — тремя днями ранее он остановил победную серию «МЮ».
«Наполи» за несколько дней пережил полный спектр эмоций. От абсолютного восторга по случаю разгрома «Ювентуса» до кубкового шока после проигрыша главному аутсайдеру серии А «Кремонезе». Неприятной для неаполитанцев новостью стала и болезнь оставшегося дома Кварацхелии. Без него неаполитанцы долго не могли поставить в тупик соперника, который на неделе сначала уволил, но через пару дней вернул на пост главного тренера Давиде Николу.
Гол Осимхена отменили из-за офсайда, и только в добавленное к первому тайму время у лидера обнаружился новый герой в лице Ди Лоренцо. Этот защитник еще не забивал в текущем сезоне, а тут прекрасно разобрался в эпизоде после прохода Замбо Ангисса. От такого удара «Салернитана» за перерыв так и не оправилась, и вторая половина началась с успеха все же поразившего цель по правилам Осимхена. На этом, по сути, все и закончилось. Команда Лучано Спаллетти взяла свое и в следующем туре ждет в гости «Рому».
Субботнюю гонку претендентов на попадание в Лигу чемпионов открыл «Реал Сосьедад», и баски сделали то, что и должны были. Во-первых, сравнялись с мадридским «Реалом», который, впрочем, имеет в запасе два матча. Во-вторых, что более важно, продолжает держать на дистанции своих преследователей. Персонально по итогам этой встречи стоит отметить норвежского форварда Серлота, который забил в пятом туре подряд. Столько же длится и победная серия команды из Сан-Себастьяна.
Для «Атлетико» погоня за «Реалом Сосьедад» — второстепенная задача. Важнее закрепиться на четвертом месте, и задачу «матрасникам» облегчил «Бетис», который вслед за вылетом из Кубка Испании почти без шансов проиграл «Эспаньолу». Мадридцам оставалось выполнить свою часть работы, и они с этим справились, к середине первого тайма забив в ворота сражающегося за выживание соперника три мяча. Так мощно команда Диего Симеоне не начинала матчей ла лиги с 2017 года.
Первое взятие ворот за авторством Мораты получилось особенным во всех отношениях. Во-первых, эстеты должны были получить удовольствие от паса Гризманна пяткой и от того, как автор гола разобрался с защитником и вратарем. Во-вторых, Мората отметил юбилей, поразив ворота в ла лиге ровно 50 раз, причем его точные удары распределились поровну между «Атлетико» и родным «Реалом».
После этого болельщикам красно-белых оставалось лишь дождаться дебюта Депая, который получил от Симеоне не так много времени, вступив в игру на 75-й минуте. Этого, впрочем, могло хватить для премьерного гола, однако голландцу помешал защитник, подстраховавший уже обыгранного вратаря.
«Фрайбург» сохранил за собой второе место после пятничной ничьей «Лейпцига» с «Баварией», только на этом хорошие новости для команды Кристиана Штрайха закончились. В противостоянии с «Вольфсбургом», который поначалу мучительно привыкал к требованиям Нико Ковача, но потом превратился в претендента на попадание в еврокубки, счет был открыт уже на первой минуте. А к перерыву дубль датчанина Винна превратил вторую половину матча в формальность.
Правда, почувствовавшие вкус крови «волки» на этом не успокоились. Первую за восемь лет серию из пяти побед они увенчали разгромом, а «Фрайбург» при равном количестве очков с конкурентами из-за резко ухудшившейся разности мячей опустился на четвертое место. Уже завтра к нему может приблизиться дортмундская «Боруссия».
Выдав неудачный отрезок перед двухмесячной паузой в чемпионате, «Унион» на сборах выиграл все контрольные матчи. Перенести эти результаты на официальные встречи удалось не без труда, и сначала все было непросто. Подвел берлинцев Сьебатшу, который, исполняя пенальти, попал в штангу. Зато форварда «Хоффенхайма» Бебу можно смело назвать везунчиком, ведь это контакт мяча с его выставленной вверх рукой стал причиной назначения пенальти.
Плохим помощником обороне его теперь не назовут, да и как можно критиковать того, кто в концовке первого тайма завершил образцовую контратаку ударом в ближний угол?! Только для победы этого оказалось недостаточно, потому что у «деревенских» не нашлось аргументов против безумного характера «Униона» и его стандартных положений. Два угловых, два удара головой защитника Дуки, и столичная команда не отпустила в отрыв «Айнтрахт» и, обойдя «Фрайбург», поднялась на третье место.
А успех франкфуртским «орлам» в противостоянии с безнадежным аутсайдером «Шальке» принесла игра Коло-Муани, которого многие смогли по-настоящему оценить во время ЧМ-2022. Ассистировавший Линдстрему француз сделал уже десятую результативную передачу в текущем чемпионате, для чего ему хватило пятнадцати матчей. Ничего подобного новичкам бундеслиги прежде не удавалось. В концовке занимающий теперь второе место «Айнтрахт» уже добивал «кобальтовых», которые не могут выиграть на выезде на протяжении 36 матчей и установили антирекорд чемпионата Германии.
5 побед в первых семи матчах на посту главного тренера «Астон Виллы» одержал Унаи Эмери. Лучше начинал свою работу в Бирмингеме только Джон Грегори (6 выигрышей).
6-м датчанином, проведшим 100 матчей в ла лиге, стал нападающий «Эспаньола» Брейтуэйт.
6 лет не забивал в португальском чемпионате вернувшийся в «Бенфику» Гонсалу Гедеш.
7 мячей в одном матче «Кельн» забил впервые с 1983 года.
10 раз в 12 последних сезонах «Бавария» завершала первый круг лидером бундеслиги.
15 очков в 20 турах набрал «Эвертон». На данной отметке это худший результат со времен перехода английского футбола на трехочковую систему.
40 минут в среднем требуется 18-летнему нападающему «Брайтона» Фергюсону, чтобы забить либо отдать результативную передачу. Это лучший результат сезона в АПЛ.
Автор: Андрей Кузичев