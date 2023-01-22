«Торино» обыграл «Фиорентину» в матче чемпионата Италии. Миранчук забил победный гол
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу туринского клуба.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу туринского клуба.
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. «Торино» в гостях победил «Фиорентину» со счетом 1:0 в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла во Флоренции.
На 33-й минуте отличился российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук.
Россиянин забил четвертый гол в нынешнем сезоне чемпионата Италии, также на его счету две голевые передачи. Он делит первое место в списке бомбардиров «Торино» в национальном первенстве с хорватским полузащитником Николой Влашичем.
Клуб из Турина занимает седьмое место в турнирной таблице с 26 очками в 19 матчах. «Фиорентина» идет на девятой строчке с 23 очками в 19 матчах.
В следующем туре «Торино» на выезде сыграет с «Эмполи» 28 января, «Фиорентина» на следующий день встретится в гостях с римским «Лацио».