«Торино» обыграл «Фиорентину» в матче чемпионата Италии. Миранчук забил победный гол

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. «Торино» в гостях победил «Фиорентину» со счетом 1:0 в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла во Флоренции.

На 33-й минуте отличился российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук.

Россиянин забил четвертый гол в нынешнем сезоне чемпионата Италии, также на его счету две голевые передачи. Он делит первое место в списке бомбардиров «Торино» в национальном первенстве с хорватским полузащитником Николой Влашичем.

Клуб из Турина занимает седьмое место в турнирной таблице с 26 очками в 19 матчах. «Фиорентина» идет на девятой строчке с 23 очками в 19 матчах.