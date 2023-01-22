Стоимость состава «Челси» превысила 1 млрд евро. Дороже только «Ман Сити»
Стоимость состава «Челси» по оценке Transfermarkt превысила 1 млрд евро.
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Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Стоимость состава «Челси» по оценке Transfermarkt превысила 1 млрд евро.
После приобретений, сделанных в ходе зимнего трансферного окна, стоимость состава «Челси» достигла 1,02 млрд евро. Только у «Манчестер Сити» состав дороже — игроков команды Пепа Гвардиолы оценивают в 1,11 млрд евро.
Стоимость составов лишь этих двух клубов превышает двух клубов.
Топ-10 самых дорогих составов по версии Transfermarkt: