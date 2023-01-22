Стоимость состава «Челси» превысила 1 млрд евро. Дороже только «Ман Сити»

После приобретений, сделанных в ходе зимнего трансферного окна, стоимость состава «Челси» достигла 1,02 млрд евро. Только у «Манчестер Сити» состав дороже — игроков команды Пепа Гвардиолы оценивают в 1,11 млрд евро.