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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:08 (мск), источник: Sports.Ru

Стоимость состава «Челси» превысила 1 млрд евро. Дороже только «Ман Сити»

Стоимость состава «Челси» по оценке Transfermarkt превысила 1 млрд евро.

Челси
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После приобретений, сделанных в ходе зимнего трансферного окна, стоимость состава «Челси» достигла 1,02 млрд евро. Только у «Манчестер Сити» состав дороже — игроков команды Пепа Гвардиолы оценивают в 1,11 млрд евро.

Стоимость составов лишь этих двух клубов превышает двух клубов.

Топ-10 самых дорогих составов по версии Transfermarkt:

  1. «Манчестер Сити» — 1,11 млрд евро;
  2. «Челси» — 1,02 млрд евро;
  3. «Бавария» — 944,7 млн евро;
  4. «Ливерпуль» — 928 млн евро;
  5. «ПСЖ» — 894,55 млн евро;
  6. «Реал» — 894 млн евро;
  7. «Арсенал» — 789 млн евро;
  8. «Барселона» — 777 млн евро;
  9. «Манчестер Юнайтед» — 742,1 млн евро;
  10. «Тоттенхэм» — 688,3 млн евро.

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